"Debe dimitir de inmediato"

En una nueva edición de El Primer Palo de esRadio, Juanma Rodríguez, arranca el programa analizando la actualidad deportiva del Real Madrid y sus elecciones a la presidencia. El foco de atención se centra en la aparición de Enrique Riquelme en el programa de televisión El Hormiguero, presentado por Pablo Motos. El candidato a la presidencia blanca ha acaparado todas las miradas con un anuncio que promete agitar los cimientos del panorama futbolístico europeo.

Durante la emisión del programa televisivo, la candidatura de Florentino Pérez ha reaccionado de inmediato haciendo oficial el regreso de José Mourinho como entrenador para la próxima temporada. Este contraataque de Florentino Pérez busca restar impacto al golpe de efecto que Riquelme pretendía dar en horario de máxima audiencia con la presentación de una camiseta madridista serigrafiada con el nombre de Erling Haaland.

La propuesta estrella de Enrique Riquelme incluye un inusual compromiso notarial para ganarse la confianza de los socios. Riquelme ha firmado ante notario que, si resulta elegido presidente y no cumple con sus promesas de fichar a Erling Haaland y al centrocampista Rodrigo Hernández, él mismo asumirá de su propio bolsillo el coste de los abonos de los 100.000 socios del club de cara a la próxima temporada, lo que supondría un desembolso estimado de entre 13 y 16 millones de euros.

Los tertulianos del programa analizan los matices de la operación del centrocampista del Manchester City, Rodrigo Hernández, conocido como Rodri. Riquelme ha insinuado que el jugador vería con buenos ojos recalar en el conjunto de Chamartín, aunque Paul Tenorio advertía que el jugador tiene contrato en vigor y que su fichaje implicaría complejas negociaciones con el club inglés.

Por su parte, Florentino Pérez ha movilizado su maquinaria electoral asegurando ante notario que el club blanco nunca se transformará en una sociedad anónima deportiva. En un vídeo explicativo, Pérez ha detallado que el club seguirá siendo cien por cien propiedad de sus socios, aunque ha abierto la puerta a la posibilidad de que, en un futuro, los socios decidan de forma democrática dar entrada a un socio minoritario e inversor que no supere el 5% del accionariado del club.

Sergio Fernández, Dani Blanco y Paul Tenorio coincidían en que, ante esta agresiva campaña, Riquelme "debe dimitir de inmediato" si alguna de las partes implicadas, como la representante Rafaela Pimenta o el propio entorno de Haaland, desmienten el acuerdo de forma categórica. Para ilustrar la incertidumbre del fichaje, se menciona un tuit del exfutbolista noruego y asesor de Haaland, Jan Aage Fjørtoft, en el que ironiza sobre el supuesto acuerdo y bromea comparándolo con una boda ficticia con Jennifer Aniston.

Finalmente, Juanma Rodríguez reflexiona sobre el peso de la historia y los 25 años de exitosa gestión de Florentino Pérez al frente de la entidad. Paul Tenorio aseguraba que, si bien la aparición de nombres de ese calibre como Haaland o José Mourinho anima la carrera electoral, los socios madridistas deberán valorar con rigor y estabilidad el rumbo económico y deportivo del club antes de decantar su voto en las urnas.

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