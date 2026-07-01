El programa deportivo nocturno *El Primer Palo*, emitido en esRadio y presentado por Juanma Rodríguez, arranca con una animada charla sobre el reciente viaje de Paco Rabadán a Roma. Rabadán comparte los detalles de su experiencia en un exclusivo evento de Fiat en la capital italiana, donde tuvo la oportunidad única de conducir un vehículo dentro de los muros de la Ciudad del Vaticano y recibir la bendición de varios sacerdotes destacados.

A continuación, el debate se traslada rápidamente a la actualidad del baloncesto y la polémica salida de Sergio Scariolo. Los colaboradores analizan las maniobras de la dirección deportiva del Real Madrid, personificada en Juan Carlos Sánchez, a quien acusan de actuar en la sombra. Paco Rabadán señala que este tipo de destituciones y relevos en el banquillo no son una sorpresa en el club, comparando la situación actual con lo vivido en su día con la salida de Pablo Laso y la ratificación temporal de Chus Mateo.

Juanma Rodríguez interviene con energía para criticar la gestión de la sección de baloncesto madrileña, recordando que la afición del pabellón llegó a manifestar su descontento con silbidos históricos hacia el equipo. En la tertulia se cuestiona si la llegada de Pedro Martínez al club blanco logrará reconducir la situación deportiva, debatiéndose si este es actualmente el tercer mejor entrenador español del momento, por detrás de figuras consolidadas como Xavi Pascual o Ibón Navarro.

En el plano del fútbol profesional, el foco de la discusión se centra en la denuncia presentada por el Atlético de Madrid ante la FIFA contra el FC Barcelona. El club rojiblanco acusa formalmente a la entidad catalana de realizar prácticas de negociación ilegales con su delantero estrella, Julián Álvarez. Juanma Rodríguez critica duramente la actitud del presidente azulgrana, Joan Laporta, acusándolo de desestabilizar a los rivales bajo la constante retórica de perseguir un "sueño" de fichaje que resulta económicamente inviable para el club catalán.

Los colaboradores examinan la difícil posición en la que queda el jugador argentino y la gestión del entrenador rojiblanco, el Cholo Simeone. En *El Primer Palo*, se debate cómo el técnico del club colchonero a menudo no logra extraer el máximo rinde de sus futbolistas más talentosos debido a la rigidez de su sistema táctico, lo que genera descontento en la plantilla y propicia situaciones de tensión como la actual con Julián Álvarez.

Posteriormente, el programa conecta con el fútbol internacional para analizar la profunda crisis de Alemania tras sus últimas derrotas. Los tertulianos discuten la preocupante falta de unión y de un modelo de juego claro bajo las órdenes del cuestionado Julian Nagelsmann, señalando que en el país germano ya suena con fuerza el nombre de Jürgen Klopp para asumir las riendas del combinado nacional de cara a las próximas citas europeas y mundiales.

El debate concluye con una ácida crítica a la mitificación de ciertos entrenadores considerados "pedantes de manual", entre los que señalan a Marcelo Bielsa, cuya mística consideran exagerada por parte de la prensa deportiva. No obstante, los colaboradores diferencian este caso del de Josep Guardiola, de quien afirman que, pese a su particular personalidad, cuenta con un palmarés extraordinario que justifica con creces su prestigio en los banquillos de toda Europa. Juanma Rodríguez aseguraba que "Él mismo se define como tóxico".

Para cerrar la emisión de la noche en esRadio, Juanma Rodríguez y su equipo recuerdan a la audiencia la importancia de cuidar la salud de las articulaciones de cara a la actividad física diaria. Recomiendan encarecidamente el uso de Artifín, el conocido suplemento de parafarmacia de Mundo Natural que cuenta con componentes esenciales como el sulfato de condroitina, la glucosamina, el cartílago de tiburón, la cúrcuma y la pimienta negra, ideales para prevenir el desgaste articular.