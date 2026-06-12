"En España el nivel es subterráneo"

En una nueva edición de El Primer Palo, el programa deportivo nocturno de esRadio, dirigido por Juanma Rodríguez, arranca con una tertulia especialmente animada, ya que el director del programa decidió arrancar con una parodia del comunicado oficial del Real Madrid sobre el fichaje de Mourinho como entrenador. Además, Paul Tenorio hilaba este fichaje con el nombramiento del papa León XIV como socio de honor del club blanco.

El partido inaugural del mundial que enfrentó a México 2-0 Sudáfrica fue el primer tema a debatir; Dani Blanco aseguraba que "México tiene motivos para confiar en un buen mundial", y Alfredo apuntaba que "No es fácil cuando es el primer partido y eres el anfitrión". Sobre el arbitraje del encuentro, todos los tertulianos coincidían en que el nivel del arbitraje es bajo, pero Juanma recalcaba que "en España es subterráneo". Sin embargo, a pesar de haber arrancado el mundial, Alfredo aseguraba que "la gente no está enchufada con nuestra selección".

El bloque de entretenimiento se centra en la sorprendente incursión musical de la leyenda brasileña Ronaldinho, quien ha colaborado con el productor español Juan Magán y el cantante estadounidense Pitbull en el tema Siente la magia. Los tertulianos bromean sobre el verdadero papel del exfutbolista en la canción, señalando con ironía que su participación vocal es prácticamente nula y que su presencia se limita a aparecer bailando durante apenas unos segundos en el videoclip oficial, utilizándose su imagen principalmente como un reclamo publicitario.

En el apartado de fichajes, el debate gira en torno a la posible incorporación de Bernardo Silva a la disciplina blanca. Todos destacan que el centrocampista portugués del Manchester City, que está cerca de cumplir los 32 años, supondría una incorporación de bajo coste de traspaso, pero de un rendimiento inmediato excelente, encajando a la perfección en el esquema táctico que plantea el técnico luso para reforzar la medular madridista.

Por último, el programa aborda el futuro del delantero argentino Julián Álvarez y su complicada relación con el técnico rojiblanco Diego Simeone. A partir de unas antiguas declaraciones de su representante, los tertulianos analizan el deseo del jugador de abandonar el Atlético de Madrid rumbo al Fútbol Club Barcelona y califican de "pantomima" la supuesta oferta que en su día realizó el club de Concha Espina por el atacante, interpretándola como una maniobra estratégica para entorpecer los planes del eterno rival azulgrana.

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