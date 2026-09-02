El mercado de fichajes, el caso Julián Alvarez y la actualidad del Barcelona fueron los temas más destacados de la tertulia de El Primer Palo que moderó Juanma Rodríguez con David Sánchez, Sergio Fernández, Dani Blanco y María Trisac.

El tema Negreira sigue dando que hablar y Marçal Lorente desde Barcelona lo calificó como "obsesióin desde Madrid" a lo que Juanma contestó que "es tremendo lo que vendéis desde Barcelona, Marçal. Es todo una verguenza que se hace cada vez más grande"

En el tema Julián Álvarez, David Sánchez afirmó que "el jugador me da pena. le han engañado" a lo que Sergio Fernández dijo que "si el Barcelona le hubiera querido fichar, hubiera hecho una oferta el úlimo día". María Trisac dijo rotunda que "desde Barcelona se ha vendido que la oferta tenía fecha de caducidad o sea que no podemos venir ahora con que había negociaciones"

Finalmente se actualizaron las novedades deñl mercado y Sergio Fernández calificó el merado del Madrid como "bueno aunque no perfecto"