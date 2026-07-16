"Es más equipo que Inglaterra"

El programa El Primer Palo de esRadio arranca con la crónica del vibrante partido entre las selecciones de Argentina e Inglaterra, un encuentro que culminó con una sufrida victoria por 2-1 para el conjunto albiceleste. El debate deportivo se centra en la resistencia mental y el carácter indomable de Argentina, un equipo que, a pesar de las adversidades y los constantes cuestionamientos, demuestra una fe inquebrantable que lo catapulta una vez más a la gran final del torneo.

Durante la tertulia, los colaboradores analizan las diferentes propuestas tácticas, contrastando la solidez de España con la intensidad física de su próximo rival. Se destaca el papel de Lionel Messi como líder absoluto, capaz de cambiar el rumbo de un partido con su genialidad y asistencias clave, como la que facilitó el gol de la victoria. La emoción del triunfo se refleja en las emotivas declaraciones de Lautaro Martínez, quien, entre lágrimas de agradecimiento, dedica la victoria a su familia y resalta el espíritu de lucha del equipo argentino.

Paul aseguraba que "todos sabíamos lo que iba a pasar", mientras Juanma reconocía que "en el momento que Sergio Fernández entraba por la redacción ya ha dicho que marcarían el segundo". Alfredo apuntaba que "en comparación a Inglaterra, Argentina es más equipo". En el plano del análisis futbolístico, se discuten las carencias mostradas por Inglaterra, un equipo que, a pesar de adelantarse en el marcador, pagó caro su planteamiento defensivo en la segunda mitad. El debate se extiende a la figura de Kylian Mbappé y el rendimiento de la selección francesa, señalando que la falta de un delantero centro que fije a los defensas limita el juego del astro francés.

La segunda parte del programa rinde un emotivo homenaje a la figura de José Legrá, una leyenda del boxeo español que falleció recientemente a los 90 años. A través de una emotiva conversación con su amigo y cuidador, Manel Berdonce, se recuerda la eterna sonrisa y la bondad de un campeón que trascendió el cuadrilátero. Berdonce destaca la generosidad y el carisma de Legrá, un hombre que, a pesar de las dificultades personales y económicas, siempre mantuvo una actitud positiva ante la vida, dejando un legado imborrable en el deporte y en el corazón de quienes lo conocieron.

Finalmente, el programa cierra con una ronda de pronósticos rápidos sobre la final del mundial entre los colaboradores, reflejando la expectación y la división de opiniones ante un duelo que promete ser histórico.

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