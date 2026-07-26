Valencia CF: aquella inesperada Liga del 71

De cara a la temporada 1970-71 nadie parecía contar con el Valencia como uno de los favoritos para ganar la Liga. En todas las quinielas entraban el vigente campeón, Atlético de Madrid, el Real Madrid—gran dominador del decenio de los 60, con nada menos que ocho títulos en su haber—, el Barcelona —llevaba diez años sin ganarla pero contaba con una excelente plantilla— e incluso un Athletic de Bilbao que, tras un largo período de mediocridad, había conquistado la Copa del Generalísimo de 1969 y a punto estuvo de alzarse con la Liga 69-70, quedando subcampeón y superado finalmente por los colchoneros.

El conjunto de Mestalla rendía bien en las distancias cortas, los torneos por eliminatorias, fiel a su fama de equipo bronco y copero (siete finales entre los años 1941 y 1954, con tres triunfos y cuatro derrotas), pero carecía de regularidad en los de largo recorrido, pasando por fases muy dispares, pues alternaba los buenos momentos de juego y resultados con profundos baches. En la década anterior había conquistado las Copas de Ferias de las temporadas 61-62 y 62-63, cayendo en la final de la 63-64, ganando también la Copa del Generalísimo de 1967, para morder el polvo en el partido decisivo de la última edición, la de 1970, frente al Real Madrid en el Camp Nou barcelonés.

Comienza la era Di Stéfano

El club che va a afrontar la nueva campaña —la última Liga de 30 partidos, pues en el curso siguiente la Primera División se ampliaría a 18 equipos— con una importante novedad en su banquillo, la de Alfredo Di Stéfano en su segunda experiencia en el fútbol español como entrenador. La primera, al frente del Elche, algo más de un año después de colgar las botas en las filas del RCD Espanyol, no había sido coronada con el éxito, siendo sustituido mediada la competición, con el cuadro franjiverde en posiciones de descenso.

Alfredo Di Stéfano, entrenador del Valencia en la temporada 1970-71.

Sin embargo, de regreso a Argentina, logró hacer campeón del Torneo Nacional de 1969 a Boca Juniors, él, que era un hombre formado en River. Y ahora traerá a su amigo y compatriota Sánchez Lage, antiguo jugador valencianista, como segundo. Quedaba atrás una etapa de indefinición en la dirección técnica del club de Mestalla, por donde habían pasado en los dos últimos años hombres como Mundo, Joseíto y el binomio Salvador Artigas-Enrique Buqué.

Profunda renovación del equipo

En la plantilla del Valencia van a producirse dos bajas muy importantes, Waldo y Guillot, las dos grandes estrellas de la década anterior, aunque su rendimiento había descendido notablemente en el último tramo de su carrera: en el caso del brasileño a causa de su avanzada edad, mientras que la cruz del levantino habían sido las lesiones. El primero se va a ir al Hércules, en Segunda División, donde se encontrará con su hermano Wanderley, mientras que el segundo ingresa en el Elche.

Y en cuanto al capítulo de altas, no puede decirse que el club se refuerce en demasía. Se incorpora el mediapunta gallego Carlos Pellicer, procedente del Barcelona, y ascienden al primer equipo tres mestallistas: el guardameta Cota y los delanteros Forment —que había estado cedido en el Castellón— y Enrique Claramunt, hermano menor de Pepe Claramunt, que a partir de ese momento van a ser conocidos como Claramunt I y Claramunt II.

Del Levante, en Tercera, llega el joven extremo Sergio, mientras que ya iniciada la temporada arriba el oriundo Óscar Valdez, un puntero izquierdo procedente del Platense argentino. De manera que la plantilla valencianista va a quedar configurada de la siguiente forma: Pesudo, Abelardo, Cota, Tatono, Sol, Aníbal, Barrachina, Antón, Vidagany, Jesús Martínez, Claramunt I, Paquito, Fuertes, Sergio, Poli, Forment, Ansola, Pellicer, Claramunt II y Valdez.

Pepe Claramunt.

Escalando posiciones en la tabla

En pretemporada los ches se hicieron con el primer trofeo Ciudad de La Línea, superando al Sevilla, así como con el Naranja, organizado en su propia casa, pero su estreno liguero en el siempre difícil Bernabéu no fue positivo, derrotados por el Real Madrid (2-0). Sin embargo, en la segunda jornada golean en Mestalla a la UD Las Palmas (tres de Ansola y dos de Poli), pero a la semana siguiente caen allí mismo frente al Sevilla (0-1). Los pupilos de Di Stéfano comenzarán a levantar cabeza por fin en la sexta jornada, coincidiendo con el debut de Valdez, al imponerse en El Molinón al Sporting de Gijón gracias a un gol del defensa paraguayo Aníbal.

Y el primer aldabonazo suena en la jornada número 8. El Valencia visita al Barça, colíder junto al Atlético de Madrid, y consigue una resonante victoria en el Camp Nou por 0-2, con tantos de Pepe Claramunt, al transformar un penalti, y Valdez, en gran jugada personal (Abelardo le va detener un máximo castigo al azulgrana Martí Filosía). Y en el encuentro siguiente los ches derrotan al Atleti en Mestalla, con un solitario gol de Sergio, situándose a sólo dos puntos de arriba. Encadenan una buena racha —ocho jornadas invictos, y siete partidos consecutivos sin encajar un gol—, que les colocan únicamente a un punto del liderato, una positiva dinámica que se quiebra en Balaídos, al caer ante el Celta por 1-0.

Líder casi toda la segunda vuelta

El Valencia finaliza la primera vuelta del campeonato con 21 puntos, a sólo uno del Barcelona, por delante de los dos equipos madrileños. Y en el encuentro que señala el inicio de la segunda ronda se coloca como líder por vez primera, al superar en Mestalla al Real Madrid con un gol de Forment. Empalmará una racha de imbatibilidad aún más larga que la anterior, que se prolonga hasta la jornada 24, en la que es derrotado en su visita al feudo del Atlético de Madrid por un claro 3-0, un resultado que le hace perder el goal average particular con los colchoneros en caso de empate final, aunque lo tendrá ganado con el Barça, que tan sólo consigue igualar a un tanto en la ciudad del Turia.

Óscar Rubén Valdez.

En la lucha por el título se va a acabar descolgando el Real Madrid, y ya sólo quedarán Valencia —líder nuevamente desde la fecha 25—, Atleti y Barça. Los de Di Stéfano derrotan in extremis al Celta en Mestalla (2-1, con gol de Forment en minutos de descuento) y al Sabadell en la Nova Creu Alta, gracias a un zapatazo del defensa Antón en el 88', y se presentarán en la jornada número 30, la última del campeonato, con 43 puntos, por 42 para el Barça y 41 para el Atleti.

Campeón en la última jornada

El Valencia visita Sarriá, donde el Espanyol no se juega nada, mientras que Atlético de Madrid y el Barcelona se ven las caras en el estadio de la ribera del Manzanares. El empate les bastaba a los levantinos para cantar el alirón, pero en caso de ser derrotados, la victoria de cualquiera de los dos contendientes en el encuentro de la capital les dejaría sin el título, en favor de rojiblancos o azulgranas.

Sin embargo, los hados se van a conjurar en beneficio del Valencia, aunque el club catalán fue campeón durante unos pocos minutos, los que mediaron entre su gol, marcado por Dueñas, y el que supuso el definitivo empate para el Atleti, obra de Luis Aragonés, puesto que en Sarriá había anotado Lamata por los pericos. Pero ya no se movió el marcador en ninguno de ambos campos, y con el pitido final se desbordó lógicamente el júbilo de los 20.000 seguidores valencianistas desplazados hasta Barcelona, con invasión del terreno de juego y profusión de pirotecnia.

Con 43 puntos, los mismos que el Barça, al que aventajaba gracias al goal average particular, el club de Mestalla conseguía su cuarta Liga, tras las de 1941-42, 1943-44 y 1946-47, con un balance de 18 victorias —once de ellas por la mínima—, siete empates y tan sólo cinco derrotas, habiendo marcado únicamente 41 goles, pero encajando nada más que 19.

Aquella, amén de histórica, pudo haber sido una temporada redonda para el Valencia, obteniendo el doblete, pero aunque el conjunto che llegó a la mismísima final de la Copa del Generalísimo, después de eliminar a Mallorca, Betis, Málaga y Sevilla, va a ser superado por 4-3 por el Barça en un vibrante partido que necesitó de la prórroga, aunque a comienzos de la segunda mitad los levantinos vencían por 2-0, mas una furiosa reacción catalana, favorecida tanto por la expulsión de Sol como por el arbitraje de Sainz Elizondo, les privó de conseguir lo que hubiera supuesto un auténtico hito.

Plantilla del Valencia CF en 1971.

Un bloque sólido y compacto

¿Cuál fue el secreto de aquel equipo que no figuraba a priori en ningún pronóstico? En palabras de su futbolista más emblemático, el internacional Pepe Claramunt, "no eran unos fenómenos, pero en modo alguno unos mantas". Sin desplegar un juego brillante, presentaban un conjunto muy compacto, solidario, sin estrellas, pero con un fuerte compromiso común. Un bloque bien armado desde la puerta, donde Abelardo, titular en los 30 partidos, tan solo encajó 19 goles —ganó el Trofeo Zamora—, manteniendo su marco imbatido nada menos que en 16 ocasiones con la inestimable ayuda de un sólido sistema defensivo donde se turnaban los Sol, Tatono, Aníbal, Barrachina, Vidagany, Antón y Jesús Martínez, con un poderoso centro del campo con Paquito, Pepe Claramunt y Pellicer, y un ataque de bajitos, los Sergio, Forment —pichichi del equipo con ocho goles—, Valdez y Enrique Claramunt, con puntuales aportaciones de los veteranos Poli y Ansola.

El Valencia tardaría tres décadas en volver a ganar la Liga, en la temporada 2001-02, con Rafa Benítez en el banquillo, y volvería a repetir dos años más tarde (conquistando también la Copa de la UEFA y la Supercopa de Europa). Luego obtendría un par de Copas del Rey (2008 y 2019), pero en los últimos tiempos este grande de España venido a menos tiene como objetivo únicamente la permanencia. Lamentable. Aunque el Real Zaragoza está todavía mucho peor…