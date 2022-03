Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, ha asumido la responsabilidad de la goleada encajada en el clásico ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu, al admitir que falló en su planteamiento. "El planteamiento no ha sido bueno y no ha salido bien, no lo he planteado bien para ganar el partido. El Barcelona ha sido mejor y ha merecido ganar, no tengo problemas en asumir la responsabilidad porque he fallado en este partido", aseguró en rueda de prensa.

"No hago drama, es una derrota que nos hunde porque sabemos lo importante que es el partido contra el Barcelona, para la afición sobre todo. Lo sentimos mucho pero tenemos que seguir adelante, entrenar bien y tener tranquilidad, equilibrio. Nos hunde esta derrota pero tenemos nueve puntos de ventaja sobre el segundo y tenemos que tener equilibrio", añadió.

Visiblemente afectado por el golpe recibido en el clásico, Ancelotti no quiso buscar excusas. "Los jugadores estaban muy motivados en este tipo de partidos pero no ha salido bien el planteamiento, hay que digerir esta derrota que nos deja hundidos pero tenemos que tener tranquilidad". "No lo entiendo pero no quiero entrar en esto", dijo cuando fue preguntado por una dura entrada de 'Auba' a Kroos que no recibió cartulina. "Significaría poner excusas y no quiero ponerlas", continuó.

"Hemos jugado muy mal, he planteado el partido muy mal pero tenemos tiempo para recuperar energía y preparar bien el final de temporada para ganar títulos. El balance hasta ahora lo habríamos firmado a principio de temporada, nueve puntos de ventaja y en cuartos de Champions. Siento mucho la derrota, estoy muy triste pero tengo que tener equilibrio", dijo.

En el banquillo no estuvo Gareth Bale que aseguró Ancelotti "no se encontraba bien ayer después del entrenamiento, lo ha intentado esta mañana y no estaba disponible". El futbolista se marchará igualmente con su selección "que tomará la decisión de si puede jugar o no".

El técnico madridista agradeció el comportamiento de la afición, que no silbó a sus jugadores pese a su mal partido. "La afición ha estado muy cerca de nosotros también en la derrota, ha entendido que no era una buena noche. Lo que va a pasar los dos próximos meses nadie lo sabe, nos vienen bien estas dos semanas de parón para recuperar y pensar en ganar el próximo partido. Tenemos ventaja pero no tenemos que pensar en no ganar el próximo. Yo puedo fallar una vez pero no dos", sentenció.