Ancelotti: "Los pitos a Bale son comprensibles"

Increíble pero cierto: Gareth Bale ha estado más de dos años (773 días) sin jugar en el Santiago Bernabéu, y este sábado, en la victoria del Real Madrid contra el Getafe (2-0), volvía a actuar delante de su afición, que ha recibido al galés con pitos. Carlo Ancelotti metió al británico en el campo en el minuto 73 en sustitución de Karim Benzema, y a Bale lo pitaron cada vez que tocaba la pelota.

Bale no jugaba en el Bernabéu desde el 26 de febrero de 2020 —antes de la pandemia—, en ida de octavos de final de la Champions frente al Manchester City (1-2). La pasada temporada la disputó cedido en el Tottenham y en los seis encuentros que ha participado en la actual lo ha hecho de visitante.

Sobre los pitos a Bale habló Carlo Ancelotti, asegurando que son "comprensibles". El italiano dijo que no le duele que piten al galés, pero también pidió unidad a la afición. "No me ha dolido que le hayan pitado. En este momento está bien, está entrenando bien y tiene ganas de ayudar al equipo. Ahora necesitamos a todos y la unidad entre afición y jugadores es un aspecto muy importante", señaló al respecto.

En la misma línea se expresaba el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño. "Estamos en un momento crítico de la temporada. Todos los jugadores van a ser muy importantes. Tenemos que estar todos unidos, también el público, porque se avecinan nuevos desafíos. El martes tendremos enfrente al vigente campeón de Europa y debemos ser conscientes de que no está cerrada la eliminatoria", señaló Butragueño sobre el Chelsea, al que los blancos ganaron por 1-3 en la ida en Stamford Bridge.