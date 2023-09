Simeone saca pecho ante el poderío de Real Madrid y Barcelona

Diego Pablo Simeone ha comparecido este sábado en rueda de prensa, en la previa del derbi que su equipo, el Atlético de Madrid, disputará este domingo (21:00 horas) frente al Real Madrid en el Cívitas Metropolitano, en el duelo más destacado de la sexta jornada de LaLiga EA Sports.

Los blancos llegan como líderes del campeonato tras haber logrado un pleno con cinco victorias en otros tantos partidos. "Nos enfrentamos a un rival que está muy bien, muy fuerte, muy seguro de lo que hace. Ha tenido bajas importantes y las ha resuelto de la mejor manera. Sabemos que será un partido duro, difícil, como todos los que jugamos contra el Madrid. Y, a partir de ahí, buscar de qué manera llevar el partido donde creemos que les podemos hacer daño", dice el Cholo al respecto.

El Atlético llega después de ver cómo la Lazio le empataba en el último minuto (1-1), en su estreno en la Liga de Campeones el pasado miércoles, mientras que en Liga cayó goleado en Mestalla frente al Valencia (3-0) después de endosarle un 0-7 al Rayo en Vallecas. Un inicio irregular de campeonato para los colchoneros, que estarían a 11 puntos del Madrid si los blancos se llevan el derbi este domingo en el Metropolitano.

"Partido importante de Liga, que tenemos que hacerlo de la mejor manera, como todos los partidos de Liga que tenemos por delante. La Champions quedó atrás, después de haber hecho un buen partido en Roma y esperando seguir la línea sobre todo de ese partido, que fue bueno a mi criterio", valoró el técnico durante la rueda de prensa tras el entrenamiento matutino.

📡🎥 #𝗔𝗧𝗠𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 🎙🗞 ¡@Simeone comparece ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Majadahonda!

https://t.co/FSECT9SSJH — Atlético de Madrid (@Atleti) September 23, 2023

Además, Simeone saca pecho y da la cara por el Atlético ante el poderío que tienen el Real Madrid y el FC Barcelona. "En estos once años que llevamos en el club, siempre tanto el Real Madrid como el Barcelona han tenido grandísimos equipos, porque son grandes clubes y se pueden permitir tener grandísimos jugadores, y así y todo hemos competido siempre muy bien", dice al respecto. "Lo que toca es seguir mejorando nosotros, seguir creciendo pensando en nosotros y, a partir de creer en nosotros, buscar los caminos que nos llevaron a competir muy bien estos once años con ellos", continuó el técnico, que no se fija en el aspecto arbitral.

En este sentido, define como "un gran árbitro" al castellano-manchego Javier Alberola Rojas, el encargado de impartir justicia este domingo en el Metropolitano. "Nos ocupa más el partido. Creo que el arbitraje hay que dejarlo tranquilo. Es su primer derbi y estará con mucha ilusión y entusiasmo de hacerlo bien, como los futbolistas. Y nosotros preocuparnos y ocuparnos de lo que realmente tenemos que hacer, que el equipo haga un gran partido", declaraba.



Las lesiones han mermado al Atlético en este inicio de competición, especialmente en el centro del campo. "El otro día escuchaba a Guardiola, que también estaba padeciendo lesiones y hasta el mejor equipo del mundo sufre esta situación. Comparto todo lo que explicaba previo a empezar la temporada, cuando se habían lesionado Courtois, Militao o De Bruyne. A partir de ahí, está muy claro: muchos partidos, muchos viajes, tenemos tres cortes de selecciones de empezar la temporada a diciembre, pretemporada con poco recorrido de trabajo, con muchos partidos, hay que estar preparado, acomodarse a lo que nos toca tener e intentar hacerlo de la mejor manera, porque a todos les importa al final el resultado", remarcaba.

Simeone recupera a Koke Resurrección para el derbi, después de cuatro partidos de baja. "Viene de un tiempo bastante prudente de recuperación, físicamente ya está bien, ha vuelto a los entrenamientos esta semana, está a disposición y después veremos si empieza o espera para poder entrar en el segundo tiempo", repasó el Cholo, que de cara al choque frente a los madridistas tiene las bajas por lesión de Rodrigo de Paul, Caglar Soyuncu, Reinildo Mandava, Thomas Lemar y Pablo Barrios.