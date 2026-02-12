Thomas, acusado de dos nuevos cargos de violación

El futbolista Thomas Partey, ahora en el Villarreal, ha sido acusado en un juzgado de Londres de dos nuevos cargos de violación, que se suman a los cinco cargos de violación y uno de agresión sexual que ya pesaban sobre el jugador desde el pasado julio.

Estos dos nuevos cargos parten de una nueva víctima que denunció los hechos el pasado agosto. En total, Partey está acusado de siete cargos de violación por parte de tres mujeres y de agresión sexual por una cuarta.

El jugador se declaró no culpable de los primeros cargos en una vista que tuvo lugar en Londres en septiembre y quedó en libertad bajo fianza a la espera de los siguientes pasos en el proceso.

Partey tendrá que comparecer en un tribunal de Londres el próximo 13 de marzo sobre estas nuevas acusaciones.

Cuando Partey fichó por el Villarreal lo hizo en condición de agente libre y siendo ya conocidas estas acusaciones. El futbolista acabó contrato con el Arsenal y las acusaciones salieron a la luz cuatro días después.