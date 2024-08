Cada cuatro años el mundo del deporte se paraliza con la celebración de los Juegos Olímpicos, este año 2024 ha tocado en París. Pero, junto al movimiento deportivo las redes sociales se llenan de momentos virales y anécdotas que deportistas y público recordarán durante años. En París los deportistas están especialmente activos en las redes sociales realizando críticas por las camas o la comida o viralizando actividades o momentos de las diferentes competiciones. Pero, la comida se está llevando todos los focos.

Es evidente que la asignación de las sedes de los Juegos Olímpicos condiciona directamente la alimentación que los deportistas van a tener durante sus semanas de competición. Si bien es cierto que generalmente, la villa olímpica ofrece comida internacional, neutral y apta para todos los deportistas, tanto alérgicos como veganos o vegetarianos u omnívoros. Hay que destacar que la gastronomía local suele tener mucho peso, por ello, en los Juegos de Pekín 2008 Usain Bolt se alimentó únicamente de nuggets de pollo durante su estancia en la villa.

Como en cualquier año, en París hay comida de más y de menos calidad o que puede resultar criticada o alabada por los deportistas. Pero, gracias a las redes sociales, se ha viralizado uno de los alimentos de la villa captando la atención de atletas y entrenadores. Los muffins de París. Estos pasteles se han convertido en la sensación de los JJOO no solo por su sabor sino por su rápida aparición en las redes sociales. ¿Qué ha sucedido? La fiebre de los muffins ha generado una gran cantidad de publicaciones en redes sociales.

Los deportistas olímpicos deben tener una dieta balanceada y alta en proteínas adecuada a sus diferentes disciplinas, pero ocasionalmente un postre no hace daño a nadie. Por ello, los cocineros franceses decidieron colocar muffins de chocolate en el menú de los atletas olímpicos. Seguramente no esperaban el boom que han tenido. Pero, todo empezó por culpa del ya conocido como "Olympic Muffin Man" que no es otro que el nadador noruego Henrik Christiansen. El noruego es realmente activo en las redes sociales donde cuelga momentos de su día a día y, ahora desde París, su nueva obsesión que son los muffins de chocolate.

¿Quién es Henrik Christiansen y por qué se ha viralizado? El nadador noruego participa en sus terceros Juegos Olímpicos, compitiendo en los 800 y los 1.500 metros, pero se ha viralizado con su contenido alrededor de los muffins de chocolate. "Siento que has venido aquí solo por los muffins", dice el compañero de Christiansen, antes de enfocarle con la cámara y verle manchado de chocolate y junto a un cajón repleto de muffins en el vídeo más viral de la serie que vienen publicando en sus redes sociales. "Me proclamo el 'hombre muffin' de los Juegos Olímpicos. No puedo parar", grita en otro de sus grandes hits.

Pero Christiansen no es el único deportista que adora los muffins sino que el resto ya ha comprobado por qué son tan famosos y solo hay una respuesta: el corazón relleno de cremoso chocolate. Por ejemplo, Brody Malone, integrante del equipo estadounidense de gimnasia artística ha asegurado que "están buenísimos, son cremosos por dentro". además, la gimnasta filipina Aleah Finnegan tampoco se pudo resistir y publicó un vídeo en redes sociales impresionada: "Ahora ya entiendo por qué hablan tanto de estos muffins. ¡Están tan buenos!".

Pero, ¿son los muffins de chocolate el único dulce de la villa olímpica? No, de hecho, la variedad culinaria en la villa olímpica, en especial en el desayuno, se distribuye en más de seis secciones diferentes de la cafetería: entre ellas, una panadería y apartados especiales para comida internacional y local. Fruta fresca, lácteos y opciones calientes como huevos revueltos, tortitas o gofres. Los cruasanes y las napolitanas de chocolate fueron de lo más popular en los primeros días, pero la tendencia actual son estos muffins de chocolate, crujientes por fuera y cremosos por dentro.