Running para principiantes: consejos esenciales para empezar a correr

El running es una de las mejores opciones si uno quiere empezar a hacer deporte y no gastarse mucho dinero. Es sencillo, flexible y no requiere una gran equipación, además ofrece la libertad de practicarlo en cualquier momento y lugar. De hecho, cuando uno decide comenzar en el mundo del running lo hace por muchos motivos, desde disfrutar de los beneficios saludables que tiene correr a conseguir un objetivo, ya sea perder peso, mantenerse en forma o superarse a uno mismo. Pero todo el mundo debe saber que no basta con calzarse las zapatillas y echarse a correr sino que es importante tener el okey de un médico para poder correr. Esto es especialmente importante a partir de cierta edad, pero todo el mundo debería saber si está lo suficientemente sano en todas sus facetas para poder correr.

Pero, una persona que nunca ha corrido, ¿cómo debe iniciarse en el running? Una de las mejores opciones es empezar con el método CaCo, que es un plan de entrenamiento que combina el caminar con pequeñas carreras. Pasado un tiempo prudencial, cuando el cuerpo ya se ha acostumbrado, se puede seguir con el plan de entrenamiento 12 semanas con el que se conseguirán tiradas de hasta 30 minutos o con un entrenamiento que ayude a encontrar el ritmo de carrera adecuado. Saber cómo empezar a correr es tan importante como tener la voluntad de hacerlo.

Pero, ¿están los humanos preparados para correr bien? El ser humano nació para correr desde el momento en que dejó de ir a cuatro patas y se puso de pie. No obstante, en la actualidad no se corre por el campo detrás de presas sino que se pasan ocho horas durmiendo, se desayuna sentado, se va al trabajo sentado, es frecuente que se pasen 8 horas trabajando sentados que sólo se interrumpen para desayunar y comer. Se vuelve a casa igual y se pasa un rato indeterminado leyendo o viendo la tele antes de ir a dormir…

Beneficios de correr

El running, más que un simple ejercicio, ofrece una amplia gama de beneficios tanto para el cuerpo como para la mente. Desde mejorar la salud cardiovascular y fortalecer músculos, hasta impulsar la pérdida de peso y mejorar la densidad ósea. Por ejemplo, el running aumenta los niveles de colesterol bueno (HDL) y reduce los del malo (LDL) aunque, para obtener este beneficio, habría que correr unos 5 kilómetros a la semana.

También es un punto positivo para fortalecer las rodillas. Contrariamente a lo que muchas personas piensan, correr previene el dolor de las articulaciones y huesos de las rodillas, siempre y cuando no haya una lesión previa, y se tenga en cuenta el peso corporal del corredor y la frecuencia con la que se realiza el ejercicio. También es bueno para prevenir la artritis ya que los corredores de fondo tienen una densidad ósea superior y, por ello, se pueden prevenir enfermedades como la artritis y la osteoporosis.

Obviamente, al ser un deporte cardiovascular también ayuda a bajar de peso. Correr regularmente, junto con una dieta equilibrada, es un método eficaz para perder peso de manera saludable. Y también mejora la salud cardiovascular, el running ayuda a que el corazón bombee la sangre con menos esfuerzo y, puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares hasta en un 45%.

Pero no solo se trata de beneficios físicos; correr también tiene un impacto positivo en la salud mental. Actúa como un eficaz antídoto contra el estrés, la ansiedad y la depresión, gracias a la liberación de endorfinas, conocidas como las ‘hormonas de la felicidad’. Correr regularmente mejora la calidad del sueño, aumenta la autoestima y proporciona una sensación general de bienestar. Pero además, puede alargar la esperanza de vida hasta 3 años, y reducir hasta en un 45% el riesgo de muerte prematura.

¿Por qué es importante aprender a correr?

Disminuye el riesgo de lesión

Aumenta el ritmo máximo

Mejorar sin tener que entrenar más

Se ahorra energía

Consejos antes de empezar el running