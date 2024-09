Histórica deshonra al espíritu olímpico con 'robo' de medalla a una atleta española

Si esto es el espíritu olímpico, algo mal se debe estar haciendo alrededor del mismo. En los Juegos Paralímpicos de París, la atleta española Elena Congost ha visto como la descalificaban después de cruzar la meta con su guía en tercer lugar, es decir, logrando la medalla de bronce. Poco después les comunicaban que la medalla no acabaría en el cuello de ambos.

¿Por qué ha sido descalificada la española? Elena Congost ha sido oficialmente descalificada al soltar la cuerda para ayudar a su guía, de 57 años, que estaba a punto de desplomarse de los calambres que tenía a pocos metros de meta. Según el artículo 7.9.5, se descalifica a cualquier atleta que suelte la correa antes de la meta. El problema es que aquí todo se ha dado de manera involuntaria y por el simple e importante hecho de ayudar a una persona.

Esta es la imagen del momento de llegada a meta:

42 kilómetros y 193 metros de ilusión y 2 metros que pueden doler toda la vida. #ParísRTVE8s Elena Congost, descalificada al soltar la cuerda para ayudar a su guía a dos metros de meta. El artículo 7.9.5 descalifica a cualquier atleta que suelte la correa antes de la meta pic.twitter.com/bI9kOqIrR6 — Teledeporte (@teledeporte) September 8, 2024

"Me gustaría que todo el mundo sepa que no me han descalificado por hacer trampas, sino que me han descalificado por ser persona y por un instinto que te sale cuando alguien se está cayendo y es ayudar o aguantarlo", comentó Elena posteriormente.

"Estoy destrozada, la verdad, porque tenía la medalla. Estoy súper orgullosa de todo lo que he hecho y al final me descalifican porque a 10 metros de meta porque dejo ir la cuerda un segundo porque una persona a mi lado se va de morros al suelo y vuelvo a coger la cuerda y entramos a meta", sentencia la atleta española, totalmente destrozada tras lo sucedido.

Para mayor vergüenza, la española sacaba tres minutos a su principal perseguidora, por lo que no ganó nada de ventaja con la maniobra.