¿Cuál es el siguiente reto de Topuria?

Ilia Topuria permanece invicto en la UFC, esta vez con 16 victorias, y por el momento no quiere volver a escuchar hablar de peleas. Desde que el pasado sábado 26 de octubre ganara a Max Holloway el hispanogeorgiano ha decidido centrarse un tiempo en su familia y en el debut de su hermano Alekandre en la UFC. Probablemente vuelva a la jaula a principios de 2025.

Hay que recordar que desde febrero no tenía un combate y, después de lo del pasado sábado, los aficionados quieren más. Y, aunque el propio Topuria ha dicho que quiere darse un tiempo ya hay mucha gente haciendo cábalas sobre quién será su próximo rival. Hay que recordar que la victoria contra Holloway estaba fuera de las previsiones ya que casi todas las casas de apuestas y los expertos en UFC daban a ‘El Matador’ como perdedor del combate.

Entonces, teniendo en cuenta que Ilia Topuria ya ha ganado a dos de los otros cuatro campeones de la división (José Aldo, Conor McGregor, Max Holloway y Aleksander Volkanovski), se podría decir que a Topuria se le está empezando a quedar pequeña la categoría de las 145 libras. Pero, con la clara intención de implantar una hegemonía similar a la de ‘Volk’, el hispanogeorgiano ya ha ofrecido la posibilidad de revancha para el australiano. No hay que dejar de recordar que el peleador australiano lleva meses pidiendo a Topuria volver a enfrentarse a él, algo que podría suceder antes del verano de 2025.

Entonces, ¿a por quién va ahora Ilia Topuria? La respuesta se encontró relativamente rápido: Alexander Volkanovski (26-4). El australiano al que el 'Matador' arrebató el cinturón en Anaheim y, tras conseguir la victoria frente a Holloway, Topuria se acordó de él... "Lo volveremos a hacer, te lo mereces. Ha hecho siete defensas o más. Si alguien lo merece, es él. Vamos a hacerlo, hermano". 'Volk' que estaba presente viendo la pelea en Abu Dhabi se abrazó después a Topuria.

De hecho, hay que tener presente también que, cuando la UFC confirmó la fecha de febrero para UFC Sídney, Volkanovski dijo que le gustaría pelear con Topuria en dicho escenario. Pero el hispanogeorgiano rechazó la idea: "Eso nunca va a pasar. Soy el campeón, y si quieres pelear por el título otra vez, tiene que ser en Madrid, no en Australia frente a tu gente. ¿Por qué te daría esa ventaja?". Ahora, con la posibilidad de pelear en Barcelona parece que 'The Great' aceptó las palabras de Topuria dando así el ok a viajar a España para pelear contra él.

¿Y el doble título ante Makhachev?

La realidad es que hacer una segunda defensa del título de las 145 libras parece la opción más sensata para el hispanogeorgiano. Antes que subir de división, retar a Makhachev y buscar la doble corona, limpiar la categoría del peso pluma le daría la oportunidad de llegar con más tablas a este combate con el daguestaní. Para ponerse en contexto, hay que recordar que Islam es el número uno en el libra por libra del ránking mundial y es considerado como el mejor peleador del planeta junto a Alex Pereira. "Siempre busco cumplir cosas que nadie ha hecho. si alguien puede someterlo, yo seré el primero en hacerlo" dijo en rueda de prensa sobre el ruso. En cualquier caso, todo apunta a ese 'Topuria-Volkanovski 2' para bien entrado 2025.

Makhachev, en su día valoró positivamente al 'Matador' y abrió la puerta a un combate en el futuro: "Hombre... no sé porque los chicos pequeños quieren pelear conmigo. Le daría la oportunidad. Le di dos veces la oportunidad a Volkanovski. Quizás para el futuro... algún día. ¿Por qué no?".

Tras el combate de Topuria con Holoway, Makhachev, escribió en la red social X: "Felicidades campeón, fue increíble. Mantén la cabeza en alto Max, eres una leyenda". Sea cual sea su futuro, el 'Matador' sigue brillando... y cumpliendo su principal objetivo: hacer más grande su legado.