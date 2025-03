Los jugadores rechazan la última propuesta de Premier Padel: "queremos ser una parte real, no un órgano consultivo".

16.30 de la tarde del martes 4 de marzo del 2025. El pádel es un deporte mundial, que se ve y se practica cada año más y en más países, pero en plena guerra entre todos los organismos y que está impidiendo a los aficionados ver a los mejores jugadores masculinos del mundo, la rueda de prensa de la PPA (Asociación de jugadores de pádel profesional) se ha ofrecido por el Instagram de Martin Di Nenno. Ahí estaban Álex Ruiz, presidente de la PPA, el propio Di Nenno (Vicepresidente), Fede Chingotto (Vocal) y José Diestro (Secretario), además de un abogado, en la rueda de prensa más importante en la historia del pádel, siendo retransmitido todo por el Instagram personal de un jugador. Esto es una prueba más de que el pádel está creciendo demasiado rápido y que, por lo tanto, se están cometiendo fallos por el camino que han derivado en una guerra que, visto lo visto, no tiene fecha de caducidad.

Quien hizo el contrato ha dejado clausulas de libre interpretación. No hemos hecho nada ilegal. Las amenazas son una línea roja

Tras el boicot (palabra que han rechazado los jugadores) o decisión unánime de los 100 mejores jugadores del mundo de no jugar en Gijón, va a suceder prácticamente lo mismo en Cancún (México) donde sólo se han apuntado 10 jugadores de la PPA y solo una pareja de alto ranking, Juan Lebrón y Franco Stupaczuk. Para los siguientes torneos, la situación sí cambiaría, pero exclusivamente por un aspecto contractural. Los jugadores, tras revisar un contrato "interpretable", han concluido que sí están obligados a disputar los P1 y los Major (lo que serían los Grand Slam en tenis) y por eso las mejores parejas estarán en Miami y en Argentina. "El contrato tiene más de 100 páginas. En algunas dice que hay que jugar todos los torneos, en otras que hay que jugar un mínimo... Quien lo hizo, han dejado clausulas de libre interpretación", explicaba el abogado. "Lo que no admitimos es que digan que hemos incumplido el contrato y, mucho menos, que haya una amenaza con multas, sanciones... Esto es una línea roja. Los jugadores no cobran, no puntúan, pierden aficionados, pero el sacrificio es mutuo y no solo de una parte. No nos vamos a mover por una amenaza o sanción".

¿Qué piden los jugadores de pádel?

Tras muchas semanas de incertidumbre y de una falta de comunicación evidente, ya ha quedado claro. Sin entrar en detalles, los jugadores (la PPA) lo solicitan "no ser un órgano consultivo, ser una parte real que pueda hablar y tomar decisiones" junto a la FIP y Premier Padel. Y recalcan que "no son cuestiones económicas, son cuestiones deportivas. No queremos quitar poder. Queremos tener nuestro lugar y que no nos cambien las normas de un día para otro".

Esa es la clave para ellos, que las normas del pádel (ranking, cuadros, puntos, número de torneos obligados a jugar...) se decide sin la opinión y voto de los jugadores. Esta decisión recae, como en tantos deportes, en la FIP (Federación Internacional de Pádel) pero para los jugadores, hay un conflicto de intereses. "No se puede ser juez y parte. Queremos que haya transparencia y comunicación y no la hay". Y es que para ellos, FIP es un aliado de Premier Pádel.

Las partes, parecen estar muy alejadas, porque ni si quiera hay un dialogo fluido por lo que comentan los jugadores. "Desde Arabia Saudí, estamos esperando, como agua de mayo, poder sentarnos con Premier y FIP, dialogar, buscar soluciones porque en una negociación nadie tiene la razón ni la culpa.

El origen del problema, "un contrato firmado deprisa y corriendo"

Hace tres años, los jugadores, tras un problema similar con World Padel Tour, lograron liberarse de su anterior contrato y firmar uno nuevo con Premier Padel donde se establecía que ala FIP sería el organismo que organizaría el pádel y Premier Padel y la PPA serían "órganos consultivos". Eso está firmado y así lo han reconocido en la rueda de prensa. Pero esta situación la quieren cambiar porque firmaron un contrato "deprisa y corriendo". "El primer contrato, cuando se firma, teníamos una demanda de 25 millones de euros, y era un contrato transitorio y con muchas lagunas. Por eso queremos tratar los temas, buscar un marco jurídico para salvaguardar a los jugadores. Igual que ellos quieren su seguridad, nosotros queremos la nuestra. Ese contrato se firmó deprisa y corriendo. A partir de ahí no ha habido diálogo. No me quiero comparar con otro deporte. Nosotros somos el pádel. El fútbol es otra galaxia. Tendremos que fijarnos en cosas de fútbol, del tenis o del bádminton, pero no somos ese deporte", respondían.

La cuestión, para los jugadores, es que se sienten indefensos, que la FIP y Premier Padel pueden cambiar sus reglas, sus condiciones sin tenerles en consideración: "Han pasado muchas cosas en estos años. Estamos hablando de cosas que no son tener una mejor habitación de hotel. Estamos en una situación en la que todo puede cambiar sin previo aviso. Cambiar el ranking, el sistema de cuadros o de puntuación... La PPA solo es un organismo consultor y a veces ni se consulta".

Premier Padel ha ofrecido un cambio del ranking, "un gesto de buena voluntad que los jugadores "desconocían"

Justo este martes, antes de la rueda de prensa, Premier Padel ha enviado una nueva carta a los jugadores en las que les informaba de una novedad. Se les proponía volver a los formatos de cuadro que había en 2024. "Lo que pedían", dicen desde Premier. "Un gesto de buena voluntad en busca de llegar a un punto de consenso". añaden. Pues este gesto ha sido valorado, justo al revés, por parte de la PPA. "Dicen que hemos tomado decisiones y no es así, y muestra es esta carta. Estamos esperando respuesta sobre esto desde hace más de 14 días. Premier y FIP, a nosotros, no nos han contestado. Nosotros no hemos propuesto esto. Si antes de empezar la competición, dicen que cambian el valor de los goles o de los puntos en tenis, el deporte cambia. Necesitamos un libro de reglas y seguridad. La medida que han implantado es la punta del iceberg. Hay cosas más importantes. Queremos sentarnos en una mesa y no enterarnos de las cosas por una carta. Queremos que la junta de la PPA tenga más importancia. Queremos que el pádel crezca, pero con un orden.

NOTICIA PÁDEL IMPORTANTE 🎾🎾 Premier Padel les acaba de mandar otra carta a los jugadores. Se les propone volver a los formatos de cuadro que había en 2024. Lo que pedían. Me recalcan que este acuerdo, con FIP, se ha logrado gracias a jugadores como Stupa y Juan Lebrón. Un… pic.twitter.com/4CmNxybzkw — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) March 4, 2025

Sobre la inscripción de Juan Lebrón y Franco Stupaczuk, han respondido que "apoyamos cualquier decisión individual porque no es un boicot, pero cuando a Alex Ruiz, presidente de la PPA le han preguntado por su opinión, simplemente, ha respondido que "me lo voy a guardar para mí dentro".

Por supuesto, los jugadores han querido dejar un mensaje para los aficionados y para los patrocinadores, otra parte que está siendo castigada por este conflicto. "Sabemos lo que está sufriendo el aficionado. Pedimos disculpas. Somos lo que somos gracias a ellos. Queríamos poner al día a los aficionados para que entendieran en la situación en la qué estamos. Esperemos que hoy ya lo entiendan y agradecemos la comprensión que están teniendo las marcas. La situación se está alargando más de lo que queríamos, pero están teniendo comprensión y nos entienden".