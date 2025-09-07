Duras declaraciones del propietario del equipo ciclista Israel-Premier Tech, que está viendo cómo los manifestantes pro Hamás arremeten y hasta agreden a los corredores de esta formación en la presente edición de la Vuelta a España para, supuestamente, apoyar al pueblo palestino.

En las cunetas se han escuchado gritos de "asesinos" hacia los corredores del Israel-Premier Tech y algún que otro activista se ha lanzado a la carretera para parar en seco al pelotón, provocando así situaciones de altísimo riesgo y poniendo en peligro la integridad de los deportistas, como ocurrió por ejemplo el pasado martes en Navarra o este viernes en la subida al Angliru durante la etapa reina.

El pelotón ha dicho ‘basta’ y también el dueño del Israel-Premier Tech, el multimillonario canadiense Sylvan Adams, ha alzado la voz mientras su formación ha decidido retirar la palabra ‘Israel’ del maillot de los corredores para "priorizar la seguridad del pelotón".

Otro de los episodios más tensos en esta Vuelta se produjo el pasado miércoles en la etapa de Bilbao, que tuvo que ser neutralizada a 3 kilómetros de meta, sin declararse ganador, al no poder garantizarse la seguridad. Entonces se llegó a plantear la retirada del Premier Tech, pero el equipo se negó a abandonar.

Ahora Adams, un hombre que se declara cercano al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y que presume de ser "embajador de Israel", se ha referido al País Vasco como una "región conocida como un bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas a los que les gusta protestar" en la que han pasado "dos días extremadamente difíciles".

"Enorme dosis de odio"

En declaraciones a Sports Channel —una de las principales cadenas de televisión deportiva de Israel—, Adams desvela que "nos pidieron que nos retiráramos de la carrera, pero no nos rendimos ante los terroristas". También menciona a la banda terrorista ETA y la vincula con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP): "No son nuestros amigos, eso seguro. Les recuerdo que en las décadas de 1960 y 1970, la organización clandestina vasca ETA operó y formó una alianza con la OLP".

"No nos sorprendió esta recepción tan poco amistosa, y sin embargo, nunca había visto algo así en una carrera ciclista. Una cantidad enorme y desproporcionada de banderas y pancartas a favor de Palestina y contra el Estado de Israel, y una enorme dosis de odio", añadía Adams, cuyo equipo ha decidido eliminar el nombre del país de su maillot para "priorizar la seguridad" de sus ciclistas y del pelotón.

"El nombre del equipo se mantiene como Israel-Premier Tech, pero el uniforme con el monograma ahora se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado previamente para nuestros vehículos y ropa informal", ha informado en sus redes sociales la formación ciclista de Sylvan Adams.