Un medallista olímpico británico abandona la natación por los 'Juegos Mejorados' con dopaje

El nadador Benjamin Proud ha tomado la decisión a los 31 años de dejar "la natación tradicional" para participar en los Enhanced Games que tendrán lugar en Las Vegas en mayo 2026. En este evento se permite a los atletas consumir drogas prohibidas para mejorar el rendimiento y a los participantes se les prohíbe participar en futuras competiciones internacionales.

Proud lo comunicó a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje: "Es hora de cambiar. Voy a retirarme de la natación tradicional para competir en los Juegos Mejorados. Me adentraré en un marco que desafía todo lo que sabemos sobre rendimiento, y una oportunidad de perseguir el límite exterior del potencial humano con las herramientas y posibilidades de nuestro tiempo. Aquí empieza mi próximo capítulo".

Ingresos elevados

Se trata del primer atleta británico que correrá los 50 metros libres y los 50 metros mariposa en este evento. Si consigue batir el récord mundial de 20.89 segundos en la primera categoría citada, recibirá un millón de dólares, unos 856.000 euros. De hacerlo en la disciplina de mariposa, donde el récord se sitúa en 22.27, se embolsará 250.000 dólares, cerca de 214.000 euros.

🥇 World & Commonwealth Champion

🥈 Olympic Silver in 50m Freestyle (Paris 2024)

⏱️ One of the fastest sprinters in history (21.11) 📍 He will race the 50m Freestyle and 50m Butterfly in Las Vegas, May 2026. 💰 WORLD RECORD BONUS

50m Free (20.89) – $1,000,000

50m Butterfly… pic.twitter.com/Aj1nSSjkhW — Enhanced Games (@enhanced_games) September 10, 2025

En su extenso palmarés, tiene nueve medallas en Juegos de la Commonwealth, ocho medallas de Campeonatos de Europa en piscina larga y otras cinco en piscina corta, seis medallas de Campeonatos del Mundo en piscina larga y dos en corta, y una medalla de plata en los Juegos Olímpicos París 2024. Con 21.11 segundos, es el quinto nadador más rápido de la historia. Por encima, César Cielo, Caeleb Dressel, Alain Bernard y Cameron McEvoy.

La desilusión de la Federación

La Federación Europea de Natación – European Aquatics – se sintió "profundamente decepcionada" al conocer que Benjamin Proud participaría en los Juegos Mejorados, competición no sujeta a controles antidopaje y cuya primera edición está prevista para mayo de 2026 en Las Vegas.

"Nos unimos a nuestra federación miembro, Aquatics GB, para condenar esta decisión", indicó en su comunicado. En este sentido, consideró que la decisión de Proud "socava" todo "compromiso con los valores y principios del deporte limpio", así como los "continuos esfuerzos por establecer la integridad como base de todas nuestras actividades".