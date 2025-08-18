Quien quiere hacer deporte busca el que mejor se adapta a sus necesidades y gustos, unos van al gimnasio, otros hacen deporte en casa, otros salen a correr, otros juegan al fútbol, tenis o baloncesto y otros van a la piscina a nadar. Lo más importante para la salud es llevar una alimentación equilibrada y una vida activa. No obstante, para los expertos hay un deporte que es mejor que el resto y no es otro que la natación, el motivo es que es considerado el más completo. ¿Por qué es así? El asunto es que esta disciplina deportiva aporta grandes beneficios, tanto a nivel físico como psíquico. No obstante, depende de la edad aporta unos beneficios u otros, de hecho, hay dos factores clave que caracterizan a este deporte y que, en cualquier momento, son saludables: el cuidado de las articulaciones y la quema de calorías.

Por norma general todos los padres buscan que sus hijos hagan algún deporte después del colegio ya sea fútbol, natación, taekwondo o ballet. Por ello, puede que en la edad adulta, se continúe con este hábito establecido en la infancia y se sigan realizando alguna de estas prácticas deportivas. Pero ¿Cuál es el deporte más completo que existe? La natación es el deporte más completo, el motivo no es otro que, para practicar esta actividad física, se necesitan utilizar dos tercios de los músculos del cuerpo. De esta manera, según el estilo que se lleve a cabo, se podrá ver la tonificación en estructuras musculares. Tales como bíceps, tríceps, deltoides, glúteos, intercostales, abdominales y pectorales. Pero no es tan sencillo ya que, para ver grandes beneficios en el cuerpo es necesario realizar una rutina de 50 minutos de nado al menos tres veces al día.

Beneficios de la natación para la salud

Las ventajas de la natación son diversas, de tal modo que, practicar esta disciplina contribuye a la salud mental y emocional además de la física. Esto es debido a que mientras se nada, el oxígeno que se utiliza activa el cerebro, lo cual libera endorfinas, sustancia que favorece un estado de relajación y reduce el estrés. Asimismo, la natación permite disminuir los niveles de ansiedad.

No obstante, hay que reconocer que la natación no solo permite ejercitar el área cognitiva del cerebro y mejorar la velocidad mental, sino que también ayuda a controlar el peso, el metabolismo de los lípidos, los niveles de glucosa, los problemas respiratorios, la hipertensión arterial e incluso, el asma inducida. También es buena para la movilidad articular, ya que, a diferencia de muchos deportes que pueden ejercer estrés en las articulaciones, la flotación en el agua reduce el impacto en los huesos y ligamentos, minimizando el riesgo de lesiones.

Pero, además de ser suave con las articulaciones, la natación es un ejercicio aeróbico excepcional. De hecho, al nadar se mejora la capacidad pulmonar y se fortalece el sistema cardiovascular, lo que contribuye a una mayor resistencia y una salud cardíaca robusta. Este aspecto aeróbico también promueve la quema de calorías, facilitando la pérdida de peso y el mantenimiento de una composición corporal saludable. Por otro lado, se consume hasta un 10% más de oxígeno y el corazón bombea hasta un 18% más de sangre, lo que implica una mejor circulación sanguínea y un aumento en la resistencia cardiorrespiratoria.

Además, la natación puede reducir las enfermedades crónicas, no obstante, lo ideal es que, cuando se incorpore la natación, se le dedique una hora y media. El motivo es que este tiempo es suficiente para evitar enfermedades crónicas, bajando el colesterol malo, pues se estará fomentando la práctica cardiovascular y anaeróbica. Además la natación permite llevar a cabo un control de la diabetes y es beneficiosa si se padece asma.

Pero, incluso, la natación proporciona una optimización de la actividad cerebral. Mediante la liberación de endorfinas y la concentración que requiere practicar natación, este deporte posibilita mejorar los estados de ánimo, proporcionando relajación, controlando las respiraciones y haciendo fluir la sangre adecuadamente en el cerebro.

Además es el deporte perfecto para aquellos que sufren de cualquier dolor de espalda ya que disminuye los dolores de espalda. Tanto si se sufre lumbalgia, algún problema de cadera, una hernia u otras molestias, como si no, nadar va a ayudar a controlar y prevenir los inconvenientes de espalda. También ayuda a activar la circulación ya que el masajeo del agua sobre el cuerpo va a permitir fluir la sangre y el drenaje; un aspecto que va a aliviar problemas de cansancio y varices, ya que el sistema circulatorio rendirá mejor e incluso se reducirá la retención de líquidos.

Pero, una de sus mayores virtudes es que produce elasticidad muscular. Conforme se va practicando este deporte uno se puede dar cuenta de que puede realizar movimientos más amplios, adquiriendo flexibilidad, debido a que los músculos se tonificarán más y las articulaciones serán fortalecidas. No obstante, la natación no solo trabaja los músculos superficiales, sino que también involucra grupos musculares profundos, tonificando y fortaleciendo todo el cuerpo de manera equilibrada. Además, al ser un deporte que requiere coordinación y control del cuerpo en el agua, se mejora la flexibilidad y se perfecciona la técnica motriz. Al ser un deporte que involucra todo el cuerpo de manera general contribuye al adelgazamiento, de hecho, cada hora se pueden quemar entre 500 y 600 calorías nadando.

En términos mentales, la natación es reconocida por sus beneficios relajantes y terapéuticos. El medio acuático proporciona una sensación de ingravidez que alivia el estrés y la tensión muscular, promoviendo un estado de relajación. Además, la repetición rítmica de los movimientos y la concentración requerida para nadar fomentan la claridad mental y la reducción del estrés.