Niños prodigio del ajedrez a los que puede superar Oro: de Carlsen al polémico Karjakin, vetado por apoyar a Putin

Faustino Oro a sus 11 años y 11 meses está a dos normas de lograr el título de Gran Maestro después de haber conseguido la primera de las tres necesarias en el torneo de Leyendas contra Prodigios –superó los 2.500 puntos de Elo– que se disputa en el espacio cultural Nave Bellver de Madrid. De lograrlo, se convertiría en el ajedrecista más precoz del mundo.

Actualmente, la lista de los Grandes Maestros más jóvenes de la historia del ajedrez está encabezada por Mishra Abhimanyu. El estadounidense obtuvo el título a los 12 años, 4 meses y 25 días, tras lograr su tercera norma en el torneo Vezerkepzo GM Mix en Budapest en 2021.

En septiembre de 2025 volvió a hacer historia, se convirtió en el jugador más joven de la historia en derrotar a un campeón mundial vigente en un partido de ajedrez clásico. Lo consiguió en la quinta ronda del Gran Suizo FIDE 2025, al vencer al Campeón del Mundo Gukesh Dommaraju. Aunque Abhimanyu compite bajo la bandera de Estados Unidos, toda su familia es de origen indio y con 2.611 puntos Elo está en la posición número 134 del ránking.

El ruso Sergey Karjakin ocupa la segunda posición, logro que alcanzó en 2001 a los 12 años, 7 meses y 23 días. Conocido como el "Ministro de Defensa" del ajedrez ruso, estaba entre los pocos jugadores capaces de disputar la corona mundial a Magnus Carlsen.

En 2022 fue apartado de las competiciones durante seis meses por su apoyo a la invasión rusa de Ucrania. Posteriormente, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) estableció que los jugadores rusos y bielorrusos podrían competir bajo su bandera solo hasta el 1 de enero de 2024. Por lo tanto, Karjakin ya no participa en torneos y su último registro de 2023 es de 2.750 puntos Elo.

El top 3 lo cierra Gukesh Dommaraju, el indio lo consiguió con 12 años, 7 meses y 17 días en 2019 tras obtener su tercera norma en el 17º Delhi International Grandmaster Open. En julio de 2022, alcanzó una puntuación en vivo de 2.700 Elo, convirtiéndose en el cuarto jugador más joven en lograrlo. En septiembre de 2023, ocupó el octavo puesto mundial y el primero en India, poniendo fin al reinado de 37 años del Gran Maestro Viswanathan Anand.

En septiembre de 2025 ostenta el título de campeón mundial de ajedrez tras vencer al Gran Maestro Ding Liren en el Campeonato Mundial de la FIDE en diciembre de 2024. Por otro lado, se sitúa sexto en la clasificación mundial con 2.767 Elo, superado entre los indios solo por Arjun Erigaisi y Praggnanandhaa Rameshbabu.

Fuera del podio

En abril de 2024, el turco Yagiz Kaan Erdogmus con 12 años, 9 meses y 29 días participó en el Abierto de Ajedrez GRENKE y logró el título de Gran Maestro, situándose actualmente como el cuarto de la lista. En julio de 2025 se enfrentó a Peter Svidler y, gracias a sus actuaciones, alcanzó el Top 100 de la clasificación clásica a los 14 años, convirtiéndose en el segundo jugador más joven de la historia en lograrlo, solo detrás de Judit Polgar, quien lo consiguió a los 12. En septiembre de 2025, el turco cuenta con 2.646 puntos Elo y ocupa el puesto 80 del mundo.

En el top cinco se encuentra el uzbeko Javokhir Sindarov, quien obtuvo el título de Gran Maestro a los 12 años, 10 meses y 5 días, tras su actuación en el First Saturday de Budapest en 2018. Sindarov es también dos veces campeón nacional, con victorias en 2019 y 2021. En marzo de 2023, se impuso en la Copa Rustam Kasimdzhanov y, en diciembre de ese mismo año, superó por primera vez la barrera de los 2.700 puntos Elo en la clasificación FIDE. En septiembre de 2025, tiene 2.722 puntos y ocupa el puesto 24 del ranking mundial.

El mencionado anteriormente Rameshbabu Praggnanandhaa ocupa la lista en sexta posición después de convertirse en Gran Maestro a los 12 años, 10 meses y 13 días, al lograr su tercera norma en el cuarto Abierto de Gredine en Ortisei, Italia. En 2024 alcanzó el número uno de la India y, en septiembre de 2025, con 2.785 puntos Elo, se sitúa a solo tres puntos de acceder a la tercera posición del cuadro mundial.

En séptimo lugar se encuentra el uzbeko Nodirbek Abdusattorov, quien se convirtió en Gran Maestro en el Memorial Chigorin 2017 a los 13 años, 1 mes y 11 días. En diciembre de 2021, Abdusattorov entró en la historia del ajedrez después de proclamarse campeón del mundo de partidas rápidas arrebatando el trono a un Gran Maestro como Magnus Carlsen, de 31 años y entonces campeón del mundo. En septiembre de 2025 cuenta con 2.748 puntos de Elo, ocupando la posición 11 de la clasificación mundial y lidera en su país.

Las últimas posiciones

El indio Parimarjan Negi se convirtió en Gran Maestro Internacional de ajedrez el 1 de julio de 2006, a los 13 años, 4 meses y 22 días, situándose como el octavo más joven de la historia en lograrlo. Alcanzó el título tras obtener su tercera norma en el Torneo Corus en Holanda. Su última puntuación Elo, registrada en septiembre de 2023, es de 2612 puntos.

Durante sus estudios universitarios, Negi decidió dejar de lado el ajedrez profesional para graduarse como licenciado en Matemáticas en la Universidad de Stanford y continuar con un doctorado en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts.

En 2004, con 13 años, el noruego Magnus Carlsen casi elimina a Garry Kasparov —reconocido ajedrecista ruso— en un torneo de ajedrez rápido y eso lo hizo saltar a la fama. Ese mismo año también se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes de la historia en obtener el título de Gran Maestro de ajedrez con 13 años, 4 meses y 27 días.

New ground conquered, it’s been an absolute thrill and joy from start to finish @EWC_EN @TeamLiquid pic.twitter.com/k2cckkdAIS — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) August 1, 2025

Durante una temporada, Kasparov fue su mentor y entrenador. A los 19 años, en 2009, Carlsen superó la barrera de los 2.800 puntos Elo, algo que nunca nadie antes había conseguido a una edad tan temprana. En septiembre de 2025, Magnus Carlsen mantiene 2.839 puntos Elo y ocupa la primera posición de la clasificación mundial.

Cerrando el top 10 se encuentra el chino Wei Yi, que se convirtió en Gran Maestro en el Abierto de Reikiavik con 13 años y 8 meses en 2013. Más tarde, superó el récord de Magnus Carlsen al alcanzar los 2.700 puntos Elo a los 15 años. Durante un tiempo se apartó del mundo del ajedrez para estudiar en la universidad y retomó la práctica posteriormente. En septiembre de 2025, con 2.753 puntos Elo ocupa la novena posición del ranking FIDE.