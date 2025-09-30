El espíritu de Seve, la alerta de Michael Jordan y la fiesta europea en la Ryder Cup

El equipo europeo terminó reeditando su victoria en la Ryder Cup por 15 a 13 frente al combinado norteamericano. Se trata de la primera victoria que consigue como visitante desde la histórica remontada de Medinah. Durante la jornada del domingo, hubo altibajos, pero los europeos pudieron celebrar su papel como campeones. Una conquista que refuerza su legado y quedará grabada en la historia del torneo.

Fueron varios los gestos que marcaron el torneo. El principal fue el detalle del capitán Luke Donald. El golfista británico colocó el bordado de una leyenda del deporte, Severiano Ballesteros, dentro de la indumentaria de los jugadores. Era el secreto mejor guardado, ya que ocupaba un lugar en el interior de su indumentaria, cercano al corazón de los jugadores. El detalle fue revelado al final por José María Olazábal, quien lo mostró emocionado.

Jordan lo vio

"Tenemos problemas", fueron las palabras pronunciadas por Michael Jordan. El exjugador de baloncesto no ha cambiado de deporte, pero es un gran aficionado a la competición y se dejó ver en Bethpage Black el viernes por la mañana. Los estadounidenses no eran capaces de ganar, al ver cómo sus mejores jugadores flaqueaban mientras los europeos no erraban. El equipo no pudo redireccionar y dar la vuelta al marcador en los dos días siguientes, y los europeos revalidaron la Ryder Cup el domingo.

Por todo lo alto

La celebración de Shane Lowry al asegurar el medio punto que garantizaba a Europa retener el trofeo, dio inicio a una serie de festejos. Todo comenzó en la ceremonia de entrega de premios y continuó en el autobús que trasladaba a los golfistas desde el campo hasta el hotel de concentración.

El clásico Freed from desire de Gala Rizzatto fue versionado como Europe's On Fire. Mientras, el mítico Zombie de The Cranberries se dedicó a McIlroy, transformándose en un coreado He's in your head, Rory, Rory, Rory. No solo los mayores festejaron. Frankie Fleetwood, hijo del golfista inglés Tommy Fleetwood, cumplió años en una jornada que también tendrá un recuerdo especial para todos los componentes del equipo de Europa.