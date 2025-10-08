Félix Baumgartner, paracaidista que se hizo famoso por romper la barrera del sonido en caída libre, falleció el pasado 17 de julio a los 56 años tras estrellarse volando en parapente motorizado en Porto Sant'Elpidio, localidad costera del Adriático italiano. La investigación ha llevado a confirmar que no se han detectado deficiencias técnicas en el equipo que llevó ese día el austríaco. Por tanto, su muerte fue un error humano.

Recordemos que, poco después de despegar desde una plataforma, el parapente sufrió "una rápida pérdida de altitud al iniciarse una caída en espiral" y Baumgartner no pudo controlar el paracaídas para salir de ella, según explicó el fiscal Raffaele Iannella al periódico alemán 'Bild'.

Diferentes testigos de lo sucedido afirmaron en ese momento que el vuelo parecía normal hasta que comenzó a girar hacia el suelo, estrellándose cerca de la piscina de un balneario. El fiscal Raffaele Iannella afirmó que el incidente se produjo cuando Baumgartner "cayó en espiral y no pudo salir. No pudo realizar la maniobra que debería haber hecho para salir" de la caída.

Pero el austríaco no fue el único perjudicado sino que, en el accidente también resultó herida una joven, aunque las autoridades italianas confirmaron que sus lesiones no revestían gravedad. Los servicios de emergencia, por su parte, nada pudieron hacer por salvar la vida del austríaco, que murió en el acto. Tras este nuevo hallazgo, la fiscalía solicitará el archivo del caso, lo que requerirá la aprobación de un juez.

Conocido como "Félix el Intrépido", Baumgartner sorprendió al mundo en 2012 al convertirse en el primer humano en romper la barrera del sonido usando solo su cuerpo. Recordemos que, en ese momento, Baumgartner completó el salto en paracaídas a mayor altura (38,969.4 metros) y alcanzó la velocidad más rápida en caída libre (1.357,6 km/h). Vestía un traje presurizado y saltó desde una cápsula elevada a más de 39 kilómetros sobre la Tierra por un globo gigante de helio sobre Nuevo México. Con su salto, un hito en la exploración espacial y la ciencia, batió tres récords mundiales.