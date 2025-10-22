El mundo del ajedrez vive unos momentos complicados tras conocerse este lunes la muerte de Daniel Naroditsky de tan solo 29 años, uno de los grandes maestros más respetados de su generación. Su muerte la comunicó su familia a través del club al que pertenecía, el Centro de Ajedrez de Charlotte, en un duro comunicado: "Es con una gran tristeza que compartimos la inesperada muerte de Daniel Naroditsky". Además, la familia no quiso explicar la causa de la muerte pero añadió que "Daniel era un talentoso jugador de ajedrez, un educador y un miembro querido de la comunidad del ajedrez".

Cierto es que la vida de Naroditsky estuvo envuelta en un acoso público persistente durante los últimos meses. Recordemos que el estadounidense había sido blanco de las insinuaciones del excampeón mundial Vladí­mir Krámnik, quien lo acusó reiteradamente y sin pruebas, de hacer trampas con asistentes virtuales. Pero no era la primera vez y, de hecho, en los últimos años, el ruso se ha convertido en una figura polémica dentro del circuito ya que muchos lo señalan como el principal responsable de una ola de difamaciones.

Daniel Naroditsky, nacido en California en 1995, era una de las personas más reconocibles de Estados Unidos en el ámbito del ajedrez. El motivo, entre otras cosas, es que fue campeón del mundo júnior, y se convirtió en un gran maestro en 2013. Pero, además de competir, era ampliamente conocido por su faceta como comentarista, escritor y educador online, tanto que habitualmente realizaba streamings a través de Twitch y de YouTube.

Meses de sufrimiento a manos del "defensor de la pureza"

Como decimos, durante los últimos meses el ajedrecista estadounidense había estado luchando contra las injurias de Krámnik que le acusaba, sin pruebas, de hacer trampas con ayuda de la IA. Hace poco tiempo, Naroditsky, explicó en un video de YouTube por qué se había tomado unas semanas de descanso. "Pensaban que me había ido para siempre, pero no saben que he vuelto y estoy mejor que nunca", dijo el 17 de octubre.

Ese mismo día avanzó y explicó un poco su vida en los últimos tiempos…"Sé que los episodios han sido escasos. He estado tomando una especie de descanso creativo, decidiendo qué contenido crearé en el futuro. No profundizaré mucho en ello ahora porque sé que todos están entusiasmados con las partidas de ajedrez". Solo tres días después, la familia de Naroditsky confirmó que el campeón de ajedrez había muerto.

Todo empezó un día en que Kramnik insinuó que su rival estadounidense estaba haciendo trampas, utilizando imágenes de las partidas en línea de Naroditsky para afirmar que estaba mirando una segunda pantalla en la que tenía un sofisticado programa de computadora que podía calcular millones de movimientos de ajedrez por segundo. Tal fue la obsesión del ajedrecista ruso que durante más de un año sostuvo su cruzada contra Naroditsky. El americano siempre negó haber hecho trampa y nunca había recibido otras acusaciones de mala conducta por parte de otros jugadores.

Hace tan solo unos días, en una transmisión compartida en Twitch, posteriormente eliminada, Naroditsky se quedó dormido repetidamente mientras jugaba, discutió el impacto de las acusaciones de Kramnik y parecía profundamente angustiado. Tras conocer su muerte, Kramnik escribió: "No consumas drogas" en una publicación antes de hacer referencia a una "extraña transmisión reciente" de la estrella estadounidense.

Recordemos que el hecho de acusar sin pruebas no es nuevo para el mundo del ajedrez. Puede decirse que en el año 2022 con la acusación del noruego Magnus Carlsen al joven Hans Niemann comenzó todo. Desde ese momento, la paranoia sobre el uso de inteligencia artificial se extendió en todos los niveles del juego. Y no solo eso sino que Krámnik también había apuntado contra otros jugadores, como el peruano-mexicano José Martínez Alcántara o el checo David Navara, quien llegó a confesar que pensó en suicidarse tras ser acusado.

Talento desde muy pequeño

La primera vez que Naroditsky tocó una ficha de ajedrez fue con tan solo 6 años, cuando su hermano Alan le pidió que le ayudara a entretener a un grupo de niños en una fiesta de cumpleaños. Poco tiempo después su padre y algunos entrenadores se dieron cuenta de su talento. "Por lo que a mí respecta, solo estaba jugando con mi hermano", declaró Naroditsky al diario The New York Times en una entrevista en 2022.

El ajedrecista americano saltó a la fama al ganar el Campeonato Mundial Juvenil masculino sub-12 en Antalya, Turquía en el año 2007. Tan solo dos años después, cuando tenía 14, publicó un libro titulado Mastering Positional Chess ("Dominando el ajedrez posicional"), sobre habilidades prácticas y maniobras técnicas en el juego.

Poco después, en 2013, Naroditsky obtuvo el título de gran maestro, el competidor de ajedrez con la clasificación más alta de la federación internacional de ajedrez, tras ganar el Campeonato Juvenil de Estados Unidos. Hace tan solo tres años, en 2022, The New York Times lo contrató como columnista de ajedrez y le pidió que contribuyera a una serie de acertijos de ajedrez para su sección de juegos.