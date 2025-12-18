La Vuelta 2026 rompe con la historia: inicio en Mónaco y adiós al final en Madrid

La Vuelta a España 2026 ha sido presentada este miércoles en la Salle des Étoiles del Monte-Carlo Sporting de Mónaco, escenario elegido para dar a conocer una de las ediciones más duras y atípicas de los últimos años. La 81ª edición de la ronda española comenzará el 22 de agosto en el Principado y finalizará el 13 de septiembre en Granada, rompiendo con la tradición de concluir en Madrid y apostando por un cierre tan exigente como simbólico.

Pero, ¿por qué en Mónaco? El arranque en Mónaco responde a una apuesta personal del príncipe soberano Alberto de Mónaco (Alberto II), gran aficionado al ciclismo, y refuerza el carácter internacional de la prueba. Será la tercera salida consecutiva desde el extranjero, tras Lisboa en 2024 y Turín en 2025, consolidando una tendencia que La Vuelta ha hecho propia en los últimos años.

Además, otra novedad es que la carrera comenzará con una contrarreloj individual de 9 kilómetros por el trazado urbano del circuito de Fórmula 1 de Mónaco, un recorrido técnico y exigente, lejos de ser completamente llano. Desde allí, el pelotón atravesará Francia y Andorra antes de entrar en España en la quinta jornada, país del que ya no saldrá hasta el final.

En total, La Vuelta 2026 visitará cuatro países y recorrerá 3.275 kilómetros, con más de 58.000 metros de desnivel positivo, cifras que anticipan una edición de enorme desgaste físico. Habrá dos contrarrelojes, siete etapas de montaña, cuatro de media montaña y ocho jornadas llanas u onduladas, con solo dos etapas por encima de los 200 kilómetros en Francia y Andorra.

Andorra marca el tono de la dureza

Antes de llegar a España, Andorra jugará un papel clave en el desarrollo de la carrera. La llegada a Font-Romeu será la primera de las siete metas en alto, mientras que al día siguiente se afrontará una etapa de apenas 104 kilómetros con un encadenado demoledor: Port d'Envalira, Collada de Beixalis, Coll d'Ordino y Alt de la Comella. Un menú diseñado para escaladores y para provocar diferencias desde los primeros compases de la prueba.

De hecho, no es que lo digamos nosotros, sino que el arquitecto del recorrido, Fernando Escartín, ha insistido en que se trata de "un trazado muy duro", pensado para que la montaña sea protagonista desde el inicio y no permita jornadas de transición.

Andalucía, epicentro del desenlace

La gran singularidad de La Vuelta 2026 llegará en su tramo final. Diez de las últimas etapas se disputarán íntegramente en Andalucía y la carrera visitará las ocho provincias de la comunidad, algo que solo ha ocurrido en contadas ocasiones. Además, trece de las 21 etapas se celebrarán por debajo del paralelo 39, lo que introduce el factor del calor en el inicio de septiembre como elemento añadido de dificultad.

Granada será la gran protagonista del desenlace, con tres días decisivos. La penúltima etapa, considerada la etapa reina, finalizará en el inédito Collado del Alguacil, mientras que la última jornada no será un paseo para velocistas. El final, a las puertas de la Alhambra de Granada, promete ser uno de los más espectaculares y exigentes que se recuerdan.

Sin Madrid ni Canarias

La ausencia de Madrid como final de La Vuelta no obedece a razones deportivas, sino de calendario. El motivo es que el 13 de septiembre la capital estará volcada en el Gran Premio de Fórmula 1, lo que ha obligado a buscar una alternativa. La opción de Canarias, que se llegó a estudiar, se descartó a última hora, lo que reforzó la apuesta por Andalucía como escenario final.

El director general de La Vuelta, Javier Guillén, destacó el marcado carácter mediterráneo del recorrido y subrayó que se trata de una carrera "que mira más al cielo que al suelo", diseñada para el espectador y con una identidad clara basada en la intensidad diaria y la innovación.

Ahora, con el recorrido ya definido, solo falta conocer el reparto de protagonistas. Primoz Roglic apunta a incluir La Vuelta en su calendario con la opción de lograr una histórica quinta victoria, mientras que la participación de figuras como Tadej Pogacar o Jonas Vingegaard sigue en el aire. El guion está escrito; falta por saber quiénes serán los actores de una Vuelta que promete ser salvaje.