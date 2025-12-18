Los revolucionarios cambios de reglamento que se avecinan en el pádel

"El próximo año entrarán en vigor varios cambios reglamentarios". Son palabras de Luigi Carraro, presidente de la FIP (Federación Internacional de Pádel) en las Finales de Barcelona. El máximo mandatario ha puesto en alerta a todos los seguidores de este deporte que sigue creciendo a pasos agigantados, pero que ni mucho menos es un deporte perfecto y está abierto a cambios que mejoren el gran espectáculo que generan los jugadores.

En las Finales de Barcelona se puso de manifiesto, una vez más, que se deben revisar algunas normas porque hay determinados torneos, donde la pista es lenta y la calidad de los jugadores provoca que haya puntos muy largos, haya juegos que duran más de 20 minutos. Es algo que no gusta a nadie, ni al espectador, que se acaba agotando porque además, suelen ver varios partidos cada día, ni a los propios jugadores que terminan frustrados sin saber cómo terminar el punto. Se pierde tensión, dinamismo y es incluso tedioso hasta para quien lo sigue por televisión.

Siempre ha estado sobre la mesa, es un tema de conversación recurrente en el circuito, volver al punto de oro. Para aquellos que no lo sepan, llegados al deuce, ganaría el juego la primera pareja que se lleve el siguiente punto. Es una forma de acortar los juegos y, por lo tanto, la duración de los partidos. Franko Stupaczuk dejó una propuesta en las Finales de Barcelona, que no se había escuchado antes, y que la FIP está estudiando como reconoció su presidente, Luigi Carraro. ¿En qué consiste ese cambio? Es un sistema hibrido entre el Punto de Oro y la ventaja tradicional: "Es importante. Creo que se está hablando de jugar tres ventajas y luego un punto de oro. Espero que lo tengamos claro para la próxima temporada", dijo Franco en rueda de prensa. Se pretende que se conserve el aspecto táctico de una ventaja, ya que no se juega igual en ventaja que en desventaja, pero también se aumentaría algo, no mucho, la fluidez en el juego.

https://x.com/PADELMANIAC23/status/2000239961749201198/video/1

Luigi Carraro puso el ejemplo el primer juego del encuentro entre Ari Sánchez y Paula Josemaría ante Alejandra Salazar y Martina Calvo. Ese primer juego duró más de 18 minutos, pero que con este nuevo sistema de puntuación, duraría 4 minutos y medio. "Menos cansancio para los jugadores y menos aburrimiento para el público. Por eso hemos iniciado este proceso y lo completaremos escuchando a todos, también a los jugadores", explica. "Debemos innovar el producto, anticipar cambios, protegiendo la esencia del pádel pero también la salud de los jugadores", afirma.

Se regularía los cambios de pareja con varias ventanas

No es el único cambio importante que se avecina. Hay otro que también se viene barruntando desde hace tiempo ante los continuos cambios de pareja y que están provocando mucha confusión entre los aficionados que se llegan a perder y no saben quién juega con quién. Luigi Carraro, habló sobre la posibilidad de regular los cambios de parejas: "hemos evaluado la introducción de ventanas temporales para cambios de pareja. Debemos fomentar que las parejas duren más tiempo. El ejemplo de Ari Sánchez y Paula Josemaría es extremadamente positivo para nuestro deporte. En una época de redes sociales, donde tras una victoria eres el mejor y tras una derrota se habla inmediatamente de separación, que hayan permanecido juntas cinco años es un mensaje muy fuerte. Tapia y Coello también juegan juntos desde hace varios años. Debemos trabajar para motivar a las parejas a que sigan juntas".

No se han dado detalles de manera pública, pero la idea que se baraja en la IFAP es la de emplear un sistema parecido al del fútbol donde haya dos ventanas para realizar fichajes o, en segundo lugar, poner un límite de cambios de pareja durante una temporada. En el pádel, serían varias ventanas, pero para cambiar de compañero. Sin embargo, hay un problema que el mismo Carraro reconoció. Y es que "el pádel es un deporte de parejas y, si uno se lesiona, una regulación demasiado estricta sería muy limitante".