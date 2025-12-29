La Real Federación Hípica Española rinde homenaje a Carles Vilarrubí en el día de su fallecimiento

La Real Federación Hípica Española (RFHE) expresó este domingo su profundo pesar por el fallecimiento hoy en Barcelona de Carles Vilarrubí Carrió, a los 71 años, una figura señera y gran referente del deporte ecuestre en España.

Vilarrubí, reconocido por su contribución decisiva al desarrollo de la hípica, fue presidente del Club Internacional de Propietarios de Caballos de Salto y desempeñó un papel clave en la promoción y organización de competiciones de alto nivel que impulsaron esta disciplina tanto en Cataluña como en el conjunto del país.

También intentó desarrollar durante años distintos centros ecuestres para la práctica de la hípica por distintas localizaciones de Cataluña, incluyendo la Cerdanya.

Además, su vinculación con iniciativas empresariales y deportivas vinculadas al caballo, entre ellas su labor con Oxer Sport en la organización de eventos de salto de obstáculos, consolidó un legado de impulso al deporte ecuestre que marcó a generaciones de deportistas y aficionados.

Oxer Sport, liderada por Álvaro Arrieta y Pablo García Piqueres, lleva 20 años abanderando la modernización del sector ecuestre y en la actualidad es considerada una de las cinco compañías más importantes del mundo en su sector.

Su pasión por la hípica

Vilarrubí también fue fundador y presidente del Ifema Madrid Horse Week, el mayor evento ecuestre a nivel nacional durante años.

Tras conocer la noticia, la RFHE, presidida por Javier Revuelta del Peral, quiso destacar "su pasión, dedicación y visión de futuro por la hípica, así como su apoyo constante a instituciones y competidores, subrayando que su influencia permanecerá en la memoria de toda la comunidad ecuestre".

La federación, además, extendió "sus sinceras condolencias" a su viuda, Sol Daurella, a su hija Carlota y a toda su familia, así como a quienes compartieron con él el amor por este deporte.