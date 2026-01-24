España se despide de la lucha por las medallas en el Europeo de balonmano

La selección española masculina de balonmano ha perdido este sábado por 31-36 ante la selección danesa en su segundo partido de la Main Round del Campeonato de Europa, quedándose ya de manera matemática sin opciones de entrar en semifinales y, por ende, sin posibilidad de luchar por las medallas.

El Jyske Bank Boxen de Herning volvió a ser el escenario para los 'Hispanos' en este torneo que se está disputando en sedes de Dinamarca, de Noruega y de Suecia. Y con el público danés volcado a favor de sus compatriotas, era más que arduo el reto español de buscar la primera de las tres victorias que necesitaba para seguir aspirando al podio.

Desde la interpretación de los himnos nacionales ya se notó el fervor de las gradas y lo aprovechó el equipo anfitrión para dejar en anécdota el gol inicial de Imanol Garciandia. No en vano, Simon Pytlick anotó un doblete rápido y se combinó con Mathias Gidsel para voltear el marcador.

En un pispás, Dinamarca cogió tres tantos de ventaja y conservó esa distancia (2-5, 3-6, 4-7) sin incordios. Con el corpulento Emil Nielsen en su portería, los locales mostraban calma mientras que España apenas sacó jugo a sus pases interiores. Pese a recortar distancias tras un gol de Ian Tarrafeta y luego otro de Garciandia, la inercia era la misma.

Pytlick vio puerta nuevamente y amplió la renta danesa (7-11, 10-14, 11-15), que no obstante se quedó al descanso en 14-16 por la irrupción de Marcos Fis en los ataques españoles desde la banda derecha. De hecho, el propio Fis provocó un 7 metros nada más empezar la segunda mitad y lo transformó él mismo en el 15-16, mostrando temple pese a su juventud.

Devolvió la moneda de inmediato Emil Jakobsen, batiendo de penalti a un Nacho Biosca relegado la mayor parte del tiempo al banquillo. Sergey Hernández había sido la elección titular del seleccionador Jordi Ribera y no decepcionaba, pero faltaba en ese aspecto un golpe sobre la mesa.

Como contraste en la otra portería, Nielsen brilló parando de cerca un tiro a Abel Serdio e impidiendo que España cogiese ritmo tras justo antes haber empatado (17-17) de forma fugaz por obra de Dani Dujshebaev. En pleno barullo de la afición, Pytlick y Gidsel canalizaron esa emoción con más goles, si bien se anuló el 17-21 por una falta videorrevisada.

El parón del dúo arbitral, el gol anulado y la posterior exclusión de Emil Bergholt encendieron aún más al pabellón y también al seleccionador danés, Nikolaj Jacobsen. Para colmo, en la reanudación Nielsen hizo un doble paradón y fue excluido Ian Barrufet tras dispararle a la cara, lo que se hiló poco después con un 7 metros igualmente parado por Nielsen.

Estaba siendo un quebradero de cabeza el guardameta del Barça, quien además lanzaba el contragolpe con destreza para que sus compañeros a la carrera ajusticiaran (17-22, 18-23). El partido se descosió bastante por la velocidad de hombres como Niclas Kirkelokke, que en el minuto 47 logró el 22-29 desde el extremo derecho y sacó la exclusión a Jan Gurri.

Casi a la desesperada, España vació portería para atacar, con escaso impacto en el juego y desajustándose para el repliegue hacia atrás, como se vio en una exclusión de Víctor Romero. En esa inferioridad numérica marcó un golazo Fis, respondido acto seguido por un gol de Gidsel desde el centro del campo para poner el 25-32 a ocho minutos de la conclusión.

Su implicación coral gracias a Kirkelokke, Jóhan Hansen, Bergholt y Mads Hoxer facilitó el desenlace para Dinamarca y empañó la labor de gente como Álex Dujshebaev y Aleix Gómez, cuyos goles no cumplieron con lo deseado por Ribera. El reloj se consumió sin percances y la derrota dejó a los 'Hispanos' colistas del Grupo I y sin puntos en su casillero.