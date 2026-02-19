El 19 de febrero del 2026 es una fecha histórica para el deporte español. Es esquí de montaña, o skimo, debutaba como deporte en unos Juegos Olímpicos de Invierno, en Milano-Cortina 2026, y España, con Ana Alonso, ha logrado un bronce que sabe a mucho. Es la primera medalla en los presentes Juegos y la sexta en la historia de nuestro país. Este deporte, nuevo en los Juegos Olímpicos era la principal esperanza de la delegación española para lograr una medalla y no están defraudando. Y todavía falta oriol Cardona, nuestra gran baza, y el relevo mixto.

La medalla de Ana Alonso sabe a oro porque hace menos de cuatro meses fue atropellada por un coche en Sierra Nevada cuando entrenaba con la bicicleta. Ana ha superado a sus rivales y a las múltiples lesiones que sufrió. El parte médico no es baladí: rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) y del ligamento colateral interno (LCI) de una rodilla, además de un edema óseo, una fisura de maléolo y una luxación acromioclavicular.

Doña Ana Alonso Histórica, que lucha hay detrás de esta medalla pic.twitter.com/HYyQidT2Jk — DEPORTE OLÍMPICO (@depominoritario) February 19, 2026

La carrera ha sido muy emocionante porque la granadina ha estado toda la carrera fuera del podio, pero justo antes de la última bajada, cuando tienen que quitarse la piel de foca de los esquíes, su rival, la francesa Ravinel, se ha atascado y Ana, de 31 años, ha aprovechado para adelantar una posición y acabar con una medalla de bronce que ya es historia de nuestro país.