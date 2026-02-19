Ha sido una jornada histórica para España en los Juegos de Milán-Cortina 2026. Oriol Cardona Coll se ha proclamado campeón olímpico en la prueba de sprint masculino de esquí de montaña (skimo), disciplina que se estrenaba en estos Juegos de Invierno. El esquiador catalán de Banyoles (Girona), de 31 años, ha logrado así la segunda medalla de oro en la historia de España en unos Juegos Olímpicos de Invierno, 54 años después del legendario oro de Paquito Fernández Ochoa en slalom en Sapporo 1972.

¡ORIOL CARDONA ES CAMPEÓN OLÍMPICO! ¡ESPAÑA ES DE ORO! 🇪🇸🥇 El esquiador español no falla y logra el segundo oro español en unos Juegos Olímpicos de Invierno. ENORME.#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/Hnasu9QqL6 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 19, 2026

Cardona, vigente campeón del mundo y dominador absoluto de la Copa del Mundo en los últimos años, cumplió con los pronósticos que lo situaban como gran favorito. En una final de altísimo nivel disputada bajo condiciones nevadas exigentes, el español impuso su ritmo demoledor desde los primeros metros de ascenso, gestionó a la perfección las transiciones y cruzó la meta en primer lugar con autoridad, superando a rivales de la talla del suizo Jon Kistler (plata) y el francés Thibault Anselmet (bronce).

El himno español sonará de nuevo en lo más alto del podio olímpico invernal, algo que no sucedía desde hacía más de medio siglo. Oriol ya ha hablado, muy emocionado, tras la victoria. "Es un sueño hecho realidad. Llevamos años trabajando para este momento, y que el skimo sea olímpico y poder ganar el oro para España... no hay palabras" dijo el español que dedicó el triunfo "a toda la gente que ha creído en este deporte y en mí".

❤️ La emoción de Oriol Cardona junto a la delegación española tras proclamarse campeón olímpico.#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/qrDaudraN9 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 19, 2026

Falta todavía el relevo mixto, que se disputará el 21 de febrero en el que se alternarán vueltas en el circuito más largo, y España también aspira a lograr un lugar en el podium. El formato es similar. Se realiza en el mismo circuito, solo que en esta ocasión el recorrido se hace en equipo. Hay una esquiadora y un esquiador del mismo país. Cada miembro de la pareja debe recorrer el recorrido dos veces. Primero lo hace la mujer y concluye el hombre.