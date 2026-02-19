¿En qué consiste el skimo o esquí de montaña?

Los españoles Oriol Cardona y Ana Alonso han conseguido la medalla de oro y bronce, respectivamente, en esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, pero ¿en qué consiste este deporte? El esquí de montaña, conocido como skimo, combina la exigencia del alpinismo con la velocidad del esquí y gana presencia en competiciones internacionales y estaciones españolas.

Es una manera distinta de disfrutar de la montaña y que tiene su origen en los países nórdicos cuando necesitaban realizar travesías de invierno durante varios días. En la actualidad, ya con los beneficios de cualquier medio de transporte mecánico, ha dejado de ser útil, pero se ha convertido en un deporte que une la exigencia del alpinismo con la velocidad del esquí. Es un deporte bastante practicado en España, mucho menos que el esquí tradicional, y que tiene la bendición de Kilian Jornet, alpinista español y referencia mundial.

Las competiciones en las que han participado Oriol Cardona y Ana Alonso se han disputado en el Stelvio Ski Centre de Bormio (Valtellina, Italia), un circuito técnico y espectacular con altitud entre 1.215 y 1.295 metros aproximadamente. El formato del sprint es un auténtico espectáculo: circuitos de unos 750 metros con varios ascensos, incluyendo zigzags cuesta arriba con varios obstáculos que deben evitar, tramos donde se tienen que quitar los esquíes, ponérselos a la espalda y subir a pie en transiciones rápidas donde deben ponerse pieles de foca. Y tras todo esto, deben volver a ponerse los esquís otra vez para afrontar un descenso rápido hacia la meta final. Es una carrera corta, intensa, variada y espectacular. Un deporte, que no es bonito como el patinaje, que no es complicado de entender, y muy divertido de ver. Y no requiere mucho tiempo para el espectador. Veremos si tiene aceptación por parte del público y se queda en la agenda de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Y falta todavía el relevo mixto, que se disputará el 21 de febrero en el que se alternarán vueltas en el circuito más largo, y España también aspira a lograr un lugar en el podio. El formato es similar. Se realiza en el mismo circuito, solo que en esta ocasión el recorrido se hace en equipo. Hay una esquiadora y un esquiador del mismo país. Cada miembro de la pareja debe recorrer el recorrido dos veces. Primero lo hace la mujer y concluye el hombre.

Por lo que están comprobando, es un deporte que no requiere de conceptos técnicos para entenderlo, pero sí tiene alguna letra pequeña, reglas que, si son incumplidas, acarrean sanciones para los esquiadores. Colocarse los esquís fuera de la zona son tres segundos de sanción. No guardar las pieles son otros tres segundos. No dejar los bastones sobre el suelo cuando estás cambiándote, son otros tres segundos. Salir antes de tiempo, son 30 segundos, al igual que perder las pieles antes de la línea de meta.

Si son esquiadores, habrán visto seguramente a muchas personas practicar este deporte que está en claro auge. Son los que suben las montañas en dirección contraria a todo el mundo. Ascienden las colinas con esquís y pieles de foca sin utilizar remontes, para luego descender, generalmente por nieve virgen. Los esquíes son distintos a los convencionales: son más ligeros, tienen unas fijaciones de travesía, botas con movilidad, no fijas al esquí y bastones telescópicos.

El skimo, también hay que decirlo, es un deporte que no gusta a muchas estaciones de nuestro país. Son personas que utilizan las pistas y van en dirección contraria al resto y a veces es peligroso. Algunas estaciones están ofreciendo circuitos gratuitos para practicar esquí de montaña fuera de las pistas de esquí.