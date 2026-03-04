Los Atlanta Falcons serán el equipo local del partido de la NFL en el Santiago Bernabéu

La NFL ha anunciado que los Atlanta Falcons serán el conjunto que actúe como local en el encuentro oficial de la competición que albergará el estadio del Real Madrid. El rival del equipo del estado de Georgia, así como la fecha exacta y la hora de inicio del evento, se confirmarán cuando se publique el calendario completo de la temporada regular a lo largo de esta próxima primavera.

Se tratará del segundo choque oficial de fútbol americano que acoja España. Cabe recordar que en noviembre de 2025 el feudo blanco ya fue el escenario del cruce entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, una cita que se saldó con victoria de los primeros por 16-13.

Este evento forma parte de la estrategia de expansión de la liga estadounidense, siendo uno de los nueve encuentros internacionales programados para 2026 a lo largo de cuatro continentes. Además de la capital de España, ciudades como Londres, París, Múnich, Ciudad de México, Río de Janeiro y Melbourne disfrutarán de este deporte al más alto nivel. Todo ello se enmarca en un acuerdo multianual rubricado con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital.

Ilusión compartida

"La pasión por la NFL en España nunca ha sido tan grande y dar la bienvenida a los Atlanta Falcons a Madrid para un partido de temporada regular representa un momento histórico para nuestra creciente base de aficionados", ha asegurado el director de la competición en nuestro país, Rafa de los Santos.

Por su parte, el presidente de la franquicia estadounidense, Greg Beadles, ha mostrado su entusiasmo por competir en un escenario de esta magnitud. "Para los aficionados en España, es la oportunidad de experimentar en directo la velocidad y la intensidad del juego, así como a los atletas de primer nivel en un escenario que hará que este partido sea inolvidable", ha afirmado el directivo.

¡Vamos a Madrid! See you in Spain, Dirty Birds 🇪🇸 pic.twitter.com/3IkGdOgYV6 — Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) March 3, 2026

Beadles también ha destacado la fuerte conexión que se establecerá entre ambas ciudades, recordando que el Mercedes-Benz Stadium, casa de los Falcons, será la sede de dos partidos de la selección española de fútbol durante la fase de grupos del Mundial de la FIFA que se celebrará próximamente. "Es un honor formar parte del crecimiento internacional de la liga y colaborar con socios como el Real Madrid CF", ha añadido.

A nivel deportivo, los Falcons cuentan con una trayectoria de 60 temporadas, en las que han cosechado seis títulos divisionales y dos campeonatos de conferencia. Además, atesoran experiencia fuera de sus fronteras tras haber jugado en Toronto, Berlín y tres veces en Londres. Entre sus filas destaca la figura del running back Bijan Robinson, una de las grandes estrellas del campeonato que finalizó la pasada campaña liderando la estadística de yardas totales.