Marc Márquez no correrá en Assen

No empieza bien el día para Marc Márquez, el piloto español no participará en la carrera de este domingo en el GP de los Países Bajos. Esta es la octava cita del Mundial de motociclismo y tras estar todavía molesto con las lesiones sufridas la pasada semana en Alemania y que le impidieron correr en Sachsering, tampoco podrá hacerlo en Assen.

"Marc Márquez no participará en la carrera de hoy en Assen tras ser declarado no apto como consecuencia de las lesiones sufridas en el Gran Premio de Alemania de la semana pasada, que se han agravado aún más durante este Gran Premio", confirmó el Repsol Honda.

El de Cervera no podrá correr el Gran Premio de Países Bajos porque las lesiones sufridas en el de Alemania se han agravado y tiene el dedo pulgar de la mano izquierda fracturado y el tobillo derecho magullado tras un esguince. Pero parece ser que eso no ha sido lo que ha hecho que el piloto español no pueda participar en la carrera, sino que ha sido una fisura en una costilla en el pectoral lo que más le molestaba. Estas lesiones son a raíz del quinto accidente que tuvo en el warm up en el circuito de Sachsenring.

Marc Márquez volverá a estar ausente en otra carrera, como ya pasó en la de Alemania hace una semana. El piloto español no ha sumado ni un solo punto en las pruebas y solo puntuó en los sprints del sábado. Además, de haber participado en Assen habría salido 17º tras una clasificación desastrosa dónde chocó con Enea Bastianini en la Q1.