No se juega con Marc Márquez y menos si le provocas ante de una carrera en la que competía en territorio enemigo, es decir, en el Gran Premio de San Marino de MotoGP en Misano. El sábado los italianos y Rossi se rieron de Marc y el domingo le tocó al campeón español tomarse la revancha.

Esta fue la imagen de Rossi riéndose de la caída del sábado de Marc:

La reacción de Valentino Rossi a la caída de Marc Márquez en Misano#SanMarinoGP 🇸🇲 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/2rTUDup2EE — DAZN España (@DAZN_ES) September 13, 2025

Y esta fue la respuesta de Márquez después de ganar en Misano:

LA VERDAD QUE HAS IDO SIN MONO TODA LA TEMPORADA 👑@marcmarquez93 y su BRUTAL celebración a lo Messi en Misano #SanMarinoGP 🇸🇲 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/FxqMpbFl6d — DAZN España (@DAZN_ES) September 14, 2025

"Lo dejo a libre interpretación. Al final, he sentido que hoy tocaba hablar en pista, porque ayer cometimos el error, en el ‘paddock’ hay muchísima gente, muchos que me apoyaban, pero, también comentarios desafortunados y esto sólo hace que el fuego dentro vaya ‘in crescendo’, como se dice, vaya encendiéndose. Por eso ya he salido más concentrado que nunca, ya desde el ‘warm up’, he intentado imponer un ritmo intenso", sentenció el piloto español.

Sobre la referencia a Messi, Márquez reconoce que el 10 siempre le ha inspirado: "Messi siempre ha sido un referente para mí, siempre ha sido un señor y siempre que ha hablado, ha hablado en el campo, es de pocas palabras. Así que tocaba hablar en pista".

Hay que recordar que Messi hizo algo parecido con su camiseta en el Bernabéu tras el 2-3 final del Barcelona en un Clásico que se definió en el tiempo de descuento.