El gafe de Jorge Martín: se rompe la clavícula derecha

Jorge Martín sigue con su annus horribilis en MotoGP. El piloto de Aprilia, vigente campeón del mundo de la categoría reina, sufre una fractura de la clavícula derecha con desplazamiento tras la caída sufrida este sábado en la carrera al sprint del Gran Premio de Japón en el circuito de Motegi.

Las radiografías a las que fue sometido en la clínica del circuito revelaron la lesión del piloto madrileño, que fue trasladado posteriormente al hospital de Dokkyo para ser sometido a nuevas pruebas.

Jorge Martín y Marco Bezzecchi, al suelo en una salida muy accidentada

Martín sufrió una aparatosa caída tras la salida de la prueba sprint de MotoGP junto a su compañero del equipo oficial de Aprilia, el italiano Marco Bezzecchi, que provocó asimismo la salida de pista de varios pilotos más.

Jorge Martín abandona el circuito de Motegi en helicóptero El piloto de Aprilia será examinado en el hospital de Dokkyo tras la caída sufrida en la sprint

El actual campeón del mundo es vigésimo en la clasificación del presente campeonato después de no poder estrenarse hasta la cuarta prueba en Qatar por la lesión sufrida en pretemporada en Sepang y volver a ser baja por otra dura caída en el circuito de Lusail.

Reapareció en Brno, en el Gran Premio de la República Checa. Desde entonces tenía como mejor puesto una cuarta plaza en el GP de Hungría.