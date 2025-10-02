Marc Márquez es, sin duda, el protagonista indiscutible de la temporada de MotoGP de este año, especialmente en los últimos días. El motivo es que el piloto español se proclamó campeón del mundo en el circuito japonés de Motegi. Tras este triunfo, ha estado recibiendo infinidad de halagos por conseguir superar sus cinco años de sequía.

Este es el noveno título en el mundial de motos, el séptimo en la categoría reina, algo que ha hecho que empate con una leyenda como Valentino Rossi. Piloto italiano con el que compitió y al que fue capaz de superar. Las rencillas entre ambos vienen desde hace muchos años y, pese a que Rossi está retirado desde 2021, es algo que no se olvida…

De hecho, en la actualidad Marc Márquez y Valentino Rossi no se pueden soportar. Tanto que, cuando a uno le va mal, es el momento que el otro tiene para celebrar. Y ya hace unos días que el de Cervera es el nuevo campeón del mundo de MotoGP y ha igualado en títulos al expiloto italiano. Esto ha generado algo más de tensiones y ha provocado una nueva batalla dialéctica.

Precisamente, ha sido Rossi quien, en la presentación de la nueva livery que llevará su equipo, el CR46, en el GP de Indonesia, ha evitado hablar del campeón del mundo, Marc Márquez. En su charla con los periodistas, el italiano fue preguntado por quienes han sido sus rivales a lo largo de su carrera y nombra a todos…. Menos al español.

Y no es una casualidad, ya que Rossi sigue en su particular cruzada contra Marc desde que tirara al piloto de Cervera de su moto en Sepang 2015. Después de aquello, han sido múltiples los recados que ha mandado Valentino a Márquez y su relación sigue tocada a raíz del incidente.

Desde que el pasado fin de semana el mayor de los Márquez ganara el título Mundial, Rossi, ni se molestó en felicitarle y no le incluyó entre los mayores rivales durante su carrera. "Tuve muchos grandes rivales en mi carrera, y creo que está entre Stoner, Lorenzo, Biaggi y Pedrosa", comenzó diciendo. Y continuó recordando a Jorge Lorenzo y su etapa juntos en Yamaha, ¿lo considera el más grande? "Es difícil decir quién fue el más grande. Quizás Lorenzo porque estábamos en el mismo equipo y fuimos compañeros de equipo durante mucho tiempo. Así que no fue solo una rivalidad, fue como una historia de amor".

Como decimos, el hecho de que el italiano no haya nombrado a Marc Márquez es algo que ha llamado especialmente la atención, ya que este no le dio la opción de volver a ganar en la categoría reina en 2015, momento en el que Lorenzo se impuso por 5 puntos. Dada la rivalidad entre ambos pilotos es más que lógico pensar que ha sido algo deliberado el 'olvidarse' del de Cervera. Puede considerarse que Rossi no lo quiere ni mencionar para evitar reabrir heridas del pasado. Y menos ahora que lo acaba de empatar en títulos y podría ser ridiculizado.

Marc Márquez a lo suyo pensando en el GP de Indonesia

Mientras surge todo esto, Marc Márquez está centrado en lo suyo y todavía tiene motivaciones de cara a las últimas cinco citas del Mundial. No obstante, la respuesta del vigente campeón no se hizo esperar y… de alguna manera parece darle la razón al italiano.

💥Marc Márquez contesta a Valentino Rossi. "Tiene razón, porque nunca he luchado con él el título" "No, no, no de esa manera. Solo que cuando llegué, mi mayor oponente, por ejemplo fue Lorenzo y luego Dovizioso" Respuesta de caballero 🎩 #MotoGP https://t.co/YgvdD067Xu pic.twitter.com/Y5yN7bWnK7 — Pole (@SrPole_) October 2, 2025

Marc aseguró que Rossi no le nombró como uno de sus rivales directos "porque nunca luchamos por un Mundial. Cuando estuve en esa posición, mi gran rival un año fue Lorenzo y luego, pasó a ser Dovizioso". Pero, ¿dice la verdad del todo Marc? La realidad es que, si uno mira los datos, verá que de los seis Mundiales que alzó el de Cervera con Rossi en activo, Valentino fue subcampeón en dos de ellos, pero siempre lejos de Marc en la clasificación.

A pesar de esto, este mismo fin de semana Marc buscará una nueva victoria en MotoGP ya que, además, nunca ha logrado el triunfo en el Circuito de Mandalika. Recordemos que la primera vez que corrió allí, en 2022 salió en la 14ª posición tras las caídas en la Q2 y no pudo competir en la carrera tras irse al suelo durante el Warm Up. En 2023 sí corrió, pero no logró estar entre los tres primeros tras una carrera sin mucho movimiento.

El año pasado terminó tercero en la sprint race tras remontar desde la 12ª posición de salida por caídas en la clasificación. Sin embargo, no pudo acabar el domingo fruto de una avería y rotura de motor de su Ducati.