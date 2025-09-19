La vida de Álex Márquez ha estado siempre a la sombra de su hermano… Tanto que su historia en las motos podía haber sido muy diferente cuando el piloto del equipo Gresini estaba todavía en Moto2 y estuvo a punto de ser parte del equipo Yamaha. Pero todo se torció.

El pequeño de los Márquez ha estado en el podcast 'El Cafelito' de Josep Pedrerol y ha hablado de su vida, de su infancia en Cervera y cómo empezó a pilotar, no se deja nada en el tintero. Álex Márquez reconoce que ha sido un trabajador que se ha esforzado siempre… Según él no tiene talento para pilotar. "Yo siempre he reconocido que no tenía un gran talento de pequeño para ir en moto. O sea, había muchos otros niños que tenían mucho más talento que yo. Y esos, por lo que sea, pues porque no sabían sacrificarse. Pero para mí no era un sacrificio, yo hacía lo que me gustaba. O sea, los niños de mi edad decidían ir a una fiesta de cumpleaños. Y yo decidía irme el fin de semana en moto con mi padre, mi hermano y mi madre. Con el talento solo no haces nada. Estás muerto. Mi talento con trabajo, Campeón del Mundo", ha afirmado.

Pero una de las cosas más sorprendentes que confesaba el pequeño de los Márquez a Pedrerol, es que él no quería ser piloto sino mecánico de su hermano: "Mi padre arreglaba su moto, se la limpiaba. Y yo quería ser como mi padre. Cuando era tan pequeño no quería ser como mi hermano". Sin embargo, hubo un momento en que se cansó de ver rodar a su hermano, y decidió probar él también.

En cuanto llegó al Mundial empezó a despuntar rápidamente, algo que no fue del todo positivo para Álex… "Llegas con 17 años, y con 18 gano. En mi segundo año. De alguna manera, pues, siempre he vivido con eso, pero está la sombra o el reflejo de Marc. Justo el primer título que gana él y gano yo es con el mismo número de carreras. Y claro, de alguna manera, pues, la gente empieza a hablar. Y quieras o no, pues, es el hermano de Marc que empieza a triunfar en MotoGP y tienes el foco ahí. Con 18 años te vienes arriba. Eres el rey del mundo. ¿Qué pasa? Equivocación total. Y los dos siguientes años, que es cuando subo a Moto2, hostia. Pero directo", afirmaba.

Esta escalada tan veloz del piloto de Cervera hizo que una escudería se fijara en él pero todo fue poco después del estallido de la rivalidad entre Rossi y su hermano mayor. De hecho, durante la charla, Álex Márquez ofreció nuevos detalles sobre cómo el enfrentamiento entre Marc Márquez y Valentino Rossi influyó directamente en su carrera. En concreto, relató la oportunidad perdida de fichar con Yamaha. ¿Cómo fue aquello? ¿Qué pasó realmente? Todo ocurrió después de Malasia 2015, donde el italiano propinó una patada al entonces piloto de Honda, este se cayó y el 'Doctor' fue sancionado saliendo último en Cheste, donde Jorge Lorenzo se convirtió en campeón después de que Marc frenase al '46'.

En esa época, Álex era piloto de Moto2 y Yamaha se interesó en él… Tanto que el piloto llegó a firmar un contrato que nunca recibió el okey de la fábrica japonesa. "No salió. Es verdad que yo ese contrato lo llegué a firmar. Yo firmé con el equipo, pero Yamaha nunca dio el ok". ¿Cuánto tiempo duró ese contrato? Según cuenta el de Cervera, el contrato duró cinco días hasta que la marca japonesa bloqueó la operación.

Pedrerol le ha preguntado si fue directamente la rivalidad de Rossi, que entonces era piloto de Yamaha, con su hermano la que frustró el fichaje. Según confiesa Álex, no hubo explicación formal directa desde Yamaha, solo el mensaje de que su firma no podría pasar porque la marca no lo aprobaba. Entonces, ¿fue culpa de la rivalidad de MotoGP? . "No [me lo dijeron] directamente, pero indirectamente sí. O sea, yo pagué esos platos. Yo no tenía ninguna culpa. Pero son cosas del pasado".

Esta historia del fichaje frustrado de Álex Márquez por Yamaha en Moto2 no es algo novedoso, de hecho, el propio Razlan Razali, fundador del ya desaparecido Petronas SRT, ya habló sobre el fichaje hace un par de años. El empresario malasio reveló entonces que "teníamos un asiento en Moto2, pero Dorna nos dio otro para 2020. Me gusta Álex, estaba en mi lista de favoritos. Mantuvimos algunas reuniones en secreto, y firmamos en el motorhome de los Márquez, para que estuviera con nosotros un año en Moto2, y en 2021, cuando Fabio se fuera al equipo oficial, subir a Álex a MotoGP con nosotros".

Sin embargo, según contaba el empresario, en el momento en el que Razali le insinuó a Yamaha su intención de fichar al menor de los Márquez para subirle a MotoGP, la negativa de los japoneses no tardó en llegar... o más bien, la de Lin Jarvis: "Le comenté a Yamaha que quería fichar a Álex para Moto2, y después para MotoGP. Y Yamaha dijo 'No, ningún miembro de la familia Márquez puede estar en Yamaha'. Yo les pregunté el motivo, este es mi equipo. Y dijeron 'Por lo que ocurrió en 2015'. Se convirtió en algo personal para ellos", explica Razali.

Historia de MotoGP: rivalidad Rossi-Márquez

Para entender mejor la situación, hay que recordar que la tensión entre Marc Márquez y Valentino Rossi se remonta a 2015, cuando Rossi acusó a Márquez de favorecer a Jorge Lorenzo para arrebatarle el título, lo que generó acusaciones cruzadas y episodios polémicos como los adelantamientos "contenciosos" o maniobras agresivas. Ese enfrentamiento escaló y dejó huella, no solo en las carreras, sino en la relación entre pilotos, equipos y marcas.

Según se cuenta, más de 10 años después de todo aquello… la rivalidad empezó tras el gran premio de Misano 2014 cuando Rossi invitó a Marc Márquez a su rancho. El piloto, por aquel entonces de Honda, se presentó con un camión de la marca y, además batió el récord del circuito… Se dice que eso no sentó nada bien al italiano y todo comenzó a estallar poco a poco.

Ese trasfondo, según Álex Márquez, fue decisivo para que Yamaha -cuando valoraba fichajes para sus equipos satélites- tuviera reservas sobre incorporar a alguien de la familia Márquez, pese a méritos deportivos claros.