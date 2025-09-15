El gesto de Marc Márquez con los niños afectados por la DANA

El piloto de motos Marc Márquez tiene gestos con lo más desfavorecidos, aunque muchos de ellos no se hacen públicos. Hace unos días, El Periodico se hizo eco de uno de los proyectos solidarios del corredor catalán. En los días posteriores a la DANA del pasado 29 de octubre, se puso en contacto con el ayuntamiento de Benetússer y ofreció su ayuda para facilitar la vuelta al colegio de los más pequeños, así lo contó Ana Martín, la concejala de Educación de la localidad.

"Lo que necesiten menos dinero, nosotros no queremos dar dinero; ustedes pidan y nosotros acudimos", esto es lo dijo Márquez en la llamada como explicó Ana Martín. Aunque en un primer momento la concejala desconfió de sus palabras, ante la posibilidad de que alguien estuviera intentando tomarles el pelo, la insistencia del piloto llevó a un acuerdo.

Junto con Álex y Vértical, la empresa que los lleva, compraron en IKEA todo lo que era necesario para amueblar y equipar tres comedores escolares de esta localidad de 16.000 habitantes. Los colegios beneficiados fueron Blasco Ibáñez, Vicent Ricart Bonillo y Cristóbal Colón.

🗣️ "No soy partidario de comunicar las cosas cuando ayudo" 🔊 "Intentas ayudar sin nada a cambio porque cuando ves lo que llega y cómo lo disfrutan los niños…" @marcmarquez93 y su precioso mensaje al ser preguntado por su solidario gesto en Benetusser

En este último, los alumnos realizaron un mural para mostrar su agradecimiento: "Eres nuestro campeón", "No hay palabras para agradecer lo que has hecho por nosotros" y "Gracias Márquez", son algunos de los mensajes escritos por los niños en la pared del comedor.

El campeón de MotoGP expresó que siempre intenta ayudar a España, pero no busca un reconocimiento público. "Cuando pasa algo en tu país, siempre he intentado ayudar, pero no me gusta que se haga público. Al final siempre he vivido en España, siempre he pagado impuestos aquí, pero evidentemente creo que las ayudas deberían de llegar mucho más rápido cuando pasan cosas así", aseguró.

Otras iniciativas

En el mes de marzo, después de sumar dos victorias en la carrera al sprint y en la carrera del domingo del Gran Premio de Tailandia, Marc Márquez donó la totalidad de sus ingresos del fin de semana – 306.000 euros – a varias organizaciones benéficas locales que se encargar del cuidado de niños y niñas huérfanos.

"Ganar es increíble, pero dar es aún mejor. He tenido suerte en la vida y quiero compartirla con los niños que no han tenido las mismas oportunidades. Estos niños son luchadores, como nosotros los pilotos. Si puedo ayudarles a tener un mejor comienzo, eso vale más que cualquier trofeo", reconoció después de la carrera.