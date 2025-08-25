Un dominio abrumador. Marc Márquez podría coronarse campeón de Moto GP dentro de dos grandes premios, en San Marino. En la casa de su reconocido enemigo, Valentino Rossi, el español podría además igualarle en victorias alcanzando la cifra de 76 triunfos que ostenta el italiano. Actualmente, Márquez se sitúa en 74, por lo que de no conseguirlo en San Marino seguirá teniendo oportunidades tanto de hacerse con el Mundial como de batir esa cifra en los siete premios que quedarán.

Dos trazados se resisten

El ocho veces campeón del mundo tiene dos podios por conquistar, uno es en el circuito de Mandalika, en el GP de Indonesia, y otro en el circuito de Portimao, donde tiene lugar el GP de Portugal. Ambos grandes premios están por disputarse esta temporada, el primero está programado para el 5 de octubre y el segundo para el 9 de noviembre. Recientemente ha subido a lo más alto en el Red Bull Ring de Austria y en el Balaton Park de Hungría trazados que hasta este año también se le habían resistido.

Hay que tener en cuenta que el Balaton Park se unió como circuito nuevo esta temporada y con la victoria en ese Gran Premio, Marc Márquez se unió a Giacomo Agostini y Wayne Rainey como piloto que se corona en un circuito nuevo en un Mundial. Esta cifra se sitúa en cuatro, pero seguirá teniendo más oportunidades de batirla con posteriores incorporaciones.

Persiguiendo a Valentino Rossi

Por otro lado, centrándonos en 500cc y Moto GP, Mick Doohan ganó en 24 circuitos distintos y Valentino Rossi en 23. En estos momentos, Márquez está en 22, por lo que podría igualar a Rossi e incluso ponerse a la par que el piloto australiano. De lograrlo, en 2026 tendrá la oportunidad, a priori, de alcanzar las 25 con la inclusión del Autodrómo Internacional Ayrton Senna Brasil en el calendario del próximo curso, a la que teóricamente se unirá otro trazado más en 2027: el Óscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

Si se abre el abanico a los circuitos ganados en la historia del Mundial, incluyendo todas las categorías, llevarse la victoria en todos esos le permitiría también acercarse al récord de 29 de Rossi, que tuvo la fortuna de correr en unos años con muchísima rotación en el calendario a su paso por las categorías ligeras.

Batiéndose a sí mismo

En lo que va de temporada ha logrado once podios y nueve victorias, y a falta de disputarse ocho grandes premios, – Cataluña, San Marino, Japón, Indonesia, Australia, Malasia, Portugal y Valencia – podría alcanzar las 17 victorias, batiendo su récord de 13 victorias en una temporada que logró en 2014.

Por otro lado, si se sitúa en 19 podios, superaría los 18 que firmó en 2019. Además, con 455 puntos en la clasificación y 296 en juego, todo parece indicar que elevará el listón y superará los 508 puntos conseguidos por Jorge Martín. Su cifra más alta ya la ha superado, puesto que estaba en los 420 logrados en 2019.