El hogar secreto de Alcaraz: una casa prefabricada de 90 metros cuadrados

Carlos Alcaraz se mudó con apenas 16 años a las casas de la Ferrero Tenis Academy de Villena para desarrollarse deportivamente junto a Juan Carlos Ferrero. La casa de su infancia y su familia reside en El Palmar y como el propio tenista reconoció después de ganar el US Open en El Mundo: "Pasar tiempo en casa es lo que me hace feliz". Sin embargo, la mayor parte del tiempo lo pasa en el Paraje Casas de Menor, 44 de la localidad alicantina.

En una casa prefabricada de madera que reúne todas las comodidades necesarias. Alcaraz comenzó en una vivienda de aproximadamente 25 metros cuadrados cuando llegó en 2019, en una habitación doble con baño incluido y en la que pasó el confinamiento por la pandemia. A medida que fue creciendo en el mundo del tenis también lo hizo su casa, siempre dentro de la misma parcela de inmuebles modulares.

Hogar con historia

Su actual alojamiento en la Ferrero Academy consta de 90 metros cuadrados con un porche rodeado de zonas verdes en el exterior y cocina-salón, una habitación y dos baños en su interior, según han explicado a Valencia Secreta fuentes de la academia. De esta manera, puede dedicarse de manera completa al tenis teniendo acceso directo a las instalaciones necesarias para su entrenamiento y descanso.

En un primer momento, esta vivienda fue construida para que Juan Carlos Ferrero residiera en ella durante su etapa profesional. Después de su retirada, el de Ontinyent construyó otra casa más grande dentro del terreno de la academia para residir con su familia. Por el apartamento pasaron otras raquetas destacadas como Guillermo García López, Nicolás Almagro y Pablo Carreño.

Las instalaciones

La Academia está ubicada en una finca de 120.000 metros cuadrados y en el que todas las instalaciones están dedicadas de manera exclusiva para los jugadores residentes. Cuenta con 12 pistas de tierra batida, 11 pistas hard court, una cubierta hard court, una pista central hard court con el nombre de Carlos Alcaraz y una pista de hierba. Además tres pistas de pádel indoor y cinco outdoor.

Los tenistas también pueden disfrutar del gimnasio DreamGym, dos piscinas, clínica de fisioterapia y circuito de running. Para las largas estancias, disponen de una residencia con habitaciones individuales o dobles, así como un hotel rural Equelite para que los familiares puedan descansar si acuden de visita. En la Academia también hay un centro de estudios para continuar con su educación y otras más servicios.

El alojamiento para aquellos que quieran estar internos de manera anual es de 4.866 euros al mes más 3.280 euros al año por curso escolar estudiando colegio español o británico, cualquier nivel. Durante la estancia del jugador, se desarrolla un plan de entrenamiento y competición de acuerdo con su edad, nivel y objetivos.