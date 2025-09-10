Dos rituales, un mismo objetivo: así vivieron Alcaraz y Sinner la espera antes de la final del US Open

El Estadio Arthur Ashe vivió un arranque inusual para una final de tenis. La presencia en el último momento de Donald Trump, el presidente de EEUU, retrasó el inicio casi una hora. Trump fue invitado al palco principal por la lujosa marca de relojes suiza Rolex y no rechazó la oportunidad de estar presente en el gran partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Debido a este contratiempo, ambos tenistas tuvieron que decidir cómo calentar durante esas minutos de espera con los que no contaban. Cada uno eligió un camino distinto y que fue captado por las cámaras de televisión.

Por un lado, Alcaraz optó por concentrarse al máximo activando su cuerpo con diferentes ejercicios junto a su preparador físico. Además, se puso los auriculares para aumentar la atención en la final. Por otro lado, Sinner decidió relajarse divirtiéndose junto a su equipo para calmar la mente. Se pudo ver al italiano jugando al ‘pilla-pilla’ con una pelota y riendo, sorteando de esta manera el exceso de pensamientos y los nervios antes de saltar a la pista.

Jannik stayed loose in his warm-up 😅 pic.twitter.com/e7tlC09RSY — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Dos estrategias totalmente opuestas, pero con un mismo objetivo: rendir al máximo en el enfrentamiento. No se trata de cuál es mejor o peor, si no de saber encontrar el equilibrio. Igual que demasiada diversión puede llevar a un punto de desconcentración, un exceso de concentración puede quemarte. Cada deportista conoce su cuerpo y mente, sabiendo qué es lo que mejor viene en cada momento.

Posteriormente, en la corta entrevista antes del partido, Alcaraz parecía algo más nervioso y Jannik Sinner más relajado. Dentro de la pista, la balanza se inclinó del lado del español, que se alzó con su segundo US Open y su sexto Grand Slam. Unos números que asombran a pesar de su corta edad.