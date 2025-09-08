Los famosos no se perdieron la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open Desde el presidente de Estados Unidos hasta numerosos actores estadounidenses, e incluso Pep Guardiola, acudieron a ver la final entre el tenista español y Sinner.

1 / 16 Bruce Springsteen El icónico cantante estadounidense estuvo presente en el duelo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner disputado en la pista de Flushing Meadows.

2 / 16 Danny DeVito El actor estadounidense presenció como Carlos Alcaraz recuperó su trono en el ranking de la ATP a sus 22 años.

3 / 16 Donald Trump El presidente estadounidense asistió a la final y eso provocó que el partido se retrasase en el inicio por las medias de seguridad implantadas.

4 / 16 David Duchovny El actor estadounidense no quiso perderse el duelo de alto voltaje entre Alcaraz y Sinner.

5 / 16 Tim Meadows El humorista estdounidense al lado de la actriz estadounidense Debra Messing presenciaron el encuentro que duró 2 horas y 42 minutos entre Alcaraz y Sinner.

6 / 16 Lindsay Lohan La actriz estadounidense acudió junto a su marido Bader Shammas a ver el último partido del Abierto de Estados Unidos.

7 / 16 Hamish Linklater El actor estadounidense estuvo presente en la pista Arthur Ashe donde Alcaraz consiguió el sexto Grand Slam de su carrera.

8 / 16 Pink La cantante Pink en las gradas para ver la final entre el tenista español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner.

9 / 16 Susie Viles La jefa de gabinete de la Casa Blanca junto a Jared Kushner, empresario estadounidense, en la final masculina del US Open en la que Alcaraz se impuso a Sinner.

10 / 16 Stanley Tucci El actor estadounidense de El diablo visto de Prada o Los Juegos del Hambre tampoco faltó a la cita entre los dos grandes tenistas.

11 / 16 Katy Tur La autora y periodista americana de la MSBNC en el partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, donde el español se proclamó campeón.

12 / 16 Bill Ackman El gestor de fondos de cobertura multimillonario y director estadounidense de Pershing Square Capital Management acudió a presenciar la final del Abierto de Estados Unidos.

13 / 16 Anna Wintour La empresaria estadounidense Martha Stewart en la fila superior y la editora de moda Anna Wintour en la esquina inferior derecha disfrutando de una tarde de tenis en Nueva York.

14 / 16 Pep Guardiola El entrenador del Manchester City vivió la victoria de Carlos Alcaraz sentado al lado de la extenista británica y actual ejecutiva deportiva Debbie Jevans.

15 / 16 Mindy Kaling La actriz americana y el actor y cómico estadounidense B.J. Novak, el rostro conocido de The Office, en la final individual masculina que enfrentó a Alcaraz y a Sinner.

