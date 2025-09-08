Menú

Los famosos no se perdieron la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open

Desde el presidente de Estados Unidos hasta numerosos actores estadounidenses, e incluso Pep Guardiola, acudieron a ver la final entre el tenista español y Sinner.

Bruce Springsteen
1 / 16

Bruce Springsteen

El icónico cantante estadounidense estuvo presente en el duelo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner disputado en la pista de Flushing Meadows.

Danny DeVito
2 / 16

Danny DeVito

El actor estadounidense presenció como Carlos Alcaraz recuperó su trono en el ranking de la ATP a sus 22 años.

Donald Trump
3 / 16

Donald Trump

El presidente estadounidense asistió a la final y eso provocó que el partido se retrasase en el inicio por las medias de seguridad implantadas.

David Duchovny
4 / 16

David Duchovny

El actor estadounidense no quiso perderse el duelo de alto voltaje entre Alcaraz y Sinner.

Tim Meadows
5 / 16

Tim Meadows

El humorista estdounidense al lado de la actriz estadounidense Debra Messing presenciaron el encuentro que duró 2 horas y 42 minutos entre Alcaraz y Sinner. 

Lindsay Lohan
6 / 16

Lindsay Lohan

La actriz estadounidense acudió junto a su marido Bader Shammas a ver el último partido del Abierto de Estados Unidos.

Hamish Linklater
7 / 16

Hamish Linklater

El actor estadounidense estuvo presente en la pista Arthur Ashe donde Alcaraz consiguió el sexto Grand Slam de su carrera.

Pink
8 / 16

Pink

La cantante Pink en las gradas para ver la final entre el tenista español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner.

Susie Viles
9 / 16

Susie Viles

La jefa de gabinete de la Casa Blanca junto a Jared Kushner, empresario estadounidense, en la final masculina del US Open en la que Alcaraz se impuso a Sinner.

Stanley Tucci
10 / 16

Stanley Tucci

El actor estadounidense de El diablo visto de Prada o Los Juegos del Hambre tampoco faltó a la cita entre los dos grandes tenistas.

Katy Tur
11 / 16

Katy Tur

La autora y periodista americana de la MSBNC en el partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, donde el español se proclamó campeón.

Bill Ackman
12 / 16

Bill Ackman

El gestor de fondos de cobertura multimillonario y director estadounidense de Pershing Square Capital Management acudió a presenciar la final del Abierto de Estados Unidos.

Anna Wintour
13 / 16

Anna Wintour

La empresaria estadounidense Martha Stewart en la fila superior y la editora de moda Anna Wintour en la esquina inferior derecha disfrutando de una tarde de tenis en Nueva York.

Pep Guardiola
14 / 16

Pep Guardiola

El entrenador del Manchester City vivió la victoria de Carlos Alcaraz sentado al lado de la extenista británica y actual ejecutiva deportiva Debbie Jevans.

Mindy Kaling
15 / 16

Mindy Kaling

La actriz americana y el actor y cómico estadounidense B.J. Novak, el rostro conocido de The Office, en la final individual masculina que enfrentó a Alcaraz y a Sinner.

Bell Stiller
16 / 16

Bell Stiller

El actor estadounidense estuvo acompañado por su esposa, la actriz Christine Taylor y juntos presenciaron como Alcaraz se alzaba con su segundo US Open.

Temas

Recomendamos

0
comentarios