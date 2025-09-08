Los famosos no se perdieron la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open
Desde el presidente de Estados Unidos hasta numerosos actores estadounidenses, e incluso Pep Guardiola, acudieron a ver la final entre el tenista español y Sinner.
Bruce Springsteen
El icónico cantante estadounidense estuvo presente en el duelo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner disputado en la pista de Flushing Meadows.
Danny DeVito
El actor estadounidense presenció como Carlos Alcaraz recuperó su trono en el ranking de la ATP a sus 22 años.
Donald Trump
El presidente estadounidense asistió a la final y eso provocó que el partido se retrasase en el inicio por las medias de seguridad implantadas.
David Duchovny
El actor estadounidense no quiso perderse el duelo de alto voltaje entre Alcaraz y Sinner.
Tim Meadows
El humorista estdounidense al lado de la actriz estadounidense Debra Messing presenciaron el encuentro que duró 2 horas y 42 minutos entre Alcaraz y Sinner.
Lindsay Lohan
La actriz estadounidense acudió junto a su marido Bader Shammas a ver el último partido del Abierto de Estados Unidos.
Hamish Linklater
El actor estadounidense estuvo presente en la pista Arthur Ashe donde Alcaraz consiguió el sexto Grand Slam de su carrera.
Pink
La cantante Pink en las gradas para ver la final entre el tenista español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner.
Susie Viles
La jefa de gabinete de la Casa Blanca junto a Jared Kushner, empresario estadounidense, en la final masculina del US Open en la que Alcaraz se impuso a Sinner.
Stanley Tucci
El actor estadounidense de El diablo visto de Prada o Los Juegos del Hambre tampoco faltó a la cita entre los dos grandes tenistas.
Katy Tur
La autora y periodista americana de la MSBNC en el partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, donde el español se proclamó campeón.
Bill Ackman
El gestor de fondos de cobertura multimillonario y director estadounidense de Pershing Square Capital Management acudió a presenciar la final del Abierto de Estados Unidos.
Anna Wintour
La empresaria estadounidense Martha Stewart en la fila superior y la editora de moda Anna Wintour en la esquina inferior derecha disfrutando de una tarde de tenis en Nueva York.
Pep Guardiola
El entrenador del Manchester City vivió la victoria de Carlos Alcaraz sentado al lado de la extenista británica y actual ejecutiva deportiva Debbie Jevans.
Mindy Kaling
La actriz americana y el actor y cómico estadounidense B.J. Novak, el rostro conocido de The Office, en la final individual masculina que enfrentó a Alcaraz y a Sinner.
Bell Stiller
El actor estadounidense estuvo acompañado por su esposa, la actriz Christine Taylor y juntos presenciaron como Alcaraz se alzaba con su segundo US Open.