Carlos Alcaraz ha vuelto a hacer historia en Nueva York. El tenista murciano se proclamaba este domingo campeón del US Open por segunda vez en su carrera, conquistando así su sexto título de Grand Slam (también ha ganado en dos ocasiones Wimbledon y Roland Garros), tras derrotar con autoridad en la final a Jannik Sinner, por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, después de dos horas y 42 minutos de partido.

Un triunfo que permite al español recuperar el número uno mundial dos años y después y que ha tenido también como protagonista indirecto al mismísimo Donald Trump, que estuvo presente en el palco presidencial de la pista Arthur Ashe y que protagonizó una de las imágenes más comentadas de la noche.

El encuentro comenzó con media de retraso sobre el horario previsto inicialmente (las 20:30, en horario peninsular español), debido a la presencia del mandatario norteamericano en las instalaciones del USTA Billie Jean King National Tennis Center, obligando así a reforzar las medidas de seguridad y retrasando el arranque de la final. Pero lo que más dio que hablar fue la reacción de Trump al desenlace del partido.

Cuando Alcaraz cerró el encuentro y levantó los brazos al cielo, las cámaras enfocaron de inmediato a Trump. Las imágenes mostraron al presidente aparentemente incómodo ante la victoria del español, en contraste con el entusiasmo generalizado que se vivía en la pista. Ese gesto, difundido de inmediato en X (antes Twitter), desató una oleada de comentarios, memes y especulaciones sobre el porqué de su aparente reacción.

Sin embargo, parece que el usuario @ajmail ha optado por no ofrecer la secuencia completa de la reacción de Trump al triunfo de Carlitos. Y es que, como se ha encargado de tuitear el usuario @aaronlarnavarro, el presidente de EEUU sí celebra la victoria de Alcaraz frente a Sinner, poniéndose en pie en el palco, aplaudiendo con efusividad y hasta dedicando un saludo al murciano.

Carlos Alcaraz closes it out with an ace. Four sets. President Trump stands up to applaud. pic.twitter.com/FTrCMLENfe — aaron navarro (@aaronlarnavarro) September 7, 2025

Más allá de la anécdota política, el duelo entre Alcaraz y Sinner ya se ha convertido en todo un clásico del tenis mundial. Con el duelo de este domingo, el español y el italiano han disputado las tres últimas finales de Grand Slam: Roland Garros, Wimbledon y US Open, con un balance de 2-1 favorable al de El Palmar, que ha conquistado París y ahora Nueva York, mientras que el de San Candido se ha quedado con el trofeo sobre la hierba londinense.

Alcaraz no duda en reconocer la magnitud de la rivalidad con el jugador transalpino, bromeando en el discurso que ofreció tras la victoria: "Quiero empezar con Jannik. Es increíble lo que has hecho esta temporada, ofreciendo gran nivel en cada torneo que juegas… te veo más que a mi familia". Toda una declaración que arrancó sonrisas en la pista y que evidenció la relación de respeto y admiración mutua entre ambos.

El sábado Carlos Alcaraz dijo que era un honor que Donald Trump asistiera a la final del US Open. Ayer en cambio Trump solo mostró desprecio hacia el tenista español tras su victoria. Trump es un supremacista xenófobo. No le gustan los españoles ni los hispanos ni los latinos.… pic.twitter.com/D77K5cqsYp — Víctor Egío (@EgioVictor) September 8, 2025

En definitiva, el gran protagonismo este domingo en la Arthur Ashe fue para Alcaraz y Sinner, y no debería serlo para un Donald Trump cuyo gesto ha servido para que algunos sectores y usuarios arremetan contra el presidente, acusándole de ser un "supremacista xenófobo" al que "no le gustan los españoles, ni los hispanos, ni los latinos".