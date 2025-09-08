Es el premio más importante en la historia del tenis y el receptor del mismo es de los nuestros. Carlos Alcaraz no solo ha tocado la gloria deportiva con la conquista del US Open sino también la económica. El español ha ganado el premio deportivo más importante del planeta tenis.

La cifra que se lleva Carlos en el US Open es de 5 millones de dólares (4,27 millones de euros). Es bastante más de lo que ingresó el año pasado Sinner por ganar. Y ojo, porque Aryna Sabalenka, ganadora en la categoría femenina también se lleva cinco millones de euros.

Tampoco reciben un mal cheque los finalistas. Sinner se lleva la mitad del premio, es decir, 2,5 millones de dólares. Idéntico ‘sobre’ recibe la finalista de la WTA, Amanda Anisimova.

Si hacemos el balance de Alcaraz entre Roland Garros y el US Open, el tenista murciano se lleva un total de 7,5 millones de dólares tras ganar los dos Grand Slam ya que el premio en París es de 2,5 kilos.

En total en la temporada, Alcaraz suma más de 10,5 millones de dólares solo en premios deportivos. No se cuentan patrocinios ni acuerdos personales con marcas.