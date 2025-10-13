Márquez operado de nuevo

Según ha confirmado Ducati esta mañana en un comunicado el recién proclamado Campeón del Mundo de MotoGP, Marc Márquez, ha tenido que ser intervenido de la lesión en el omóplato derecho que sufre desde su caída en el Gran Premio de Indonesia.

Según informa la marca italiana, el equipo médico de la Ruber Internacional de Madrid ha decidido que el piloto debía pasar por quirófano después de que la inmovilización, practicada una semana antes, no haya permitido estabilizar la fractura de coracoides y la lesión ligamentosa. La operación, según el equipo médico, va a permitir la estabilización quirúrgica y la reparación de los ligamentos acromioclaviculares.

El paso de nuevo por el quirófano supondrá, con toda probabilidad, que Márquez no pueda concluir la temporada y estará ausente en los cuatro Grandes Premios que restan para el final. Un varapalo para Ducati, pero que afortunadamente, llega con el trabajo ya hecho y el título en el bolsillo.

Ahora solo preocupa cómo asumirá Márquez esta nueva intervención que recae sobre el mismo brazo que ya tuvo que operarse en hasta cuatro ocasiones tras su anterior lesión. El piloto que ya descansa en su domicilio de Madrid no ha hecho declaraciones ni se ha dejado ver por las redes sociales. Solo un comunicado escueto de Ducati a primera hora del lunes daba a conocer la nueva situación del nueve veces Campeón del Mundo.

Este nuevo paso por el quirófano no debería mermar la confianza del piloto, sobre todo porque la caída no se produjo por un error suyo o extraño de la moto, sino por un error del piloto italiano de Aprilia Marco Bezzecchi que tiró al español en la primera curva del Gran Premio de Indonesia.