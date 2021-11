Apenas 41 horas después de concluir su participación en el 44º Trial Indoor de Barcelona —de rango mundial y donde hizo podio—, Sandra Gómez Cantero ha presentado su equipo Xraids Experience Clínicas Cres para afrontar su debut en la también cuadragésima cuarta edición del Rally Dakar, dentro de poco más de un mes en Arabia Saudí.

Gómez ha reunido en Madrid a periodistas especializados, patrocinadores, a Joan Fernández de Xraids, a su padre y mentor Mariano, y algunas personas de reconocida historia en la gran carrera-aventura ideada por Thierry Sabine. Y junto a ella, la Husqvarna de 450 c.c. con la que se estrenará en la prueba. Quien no pudo asistir fue la ex taekwondista Coral Bistuer, actual directora general de Deportes de la Comunidad de Madrid, transmitiendo en cualquier caso sus deseos de éxito para la piloto.

Juan Carlos de Gregorio, en calidad de CEO de Clínicas Cres, abrió las intervenciones para explicar el vínculo de la compañía con la deportista, a la que tratan con sus excelentes tratamientos de medicina regenerativa aplicada en el deporte desde hace varias campañas; así como su apuesta en este nuevo proyecto de la pluricampeona mundial.

Sandra pasaba a desgranar a continuación el proyecto, que se integra en la estructura del afamado equipo XRaids Experience, junto a una pequeña legión de pilotos —clásico incluido—, y respaldada, además de por Clínicas Cres, por otros fieles apoyos, como los de Mitas o Leatt, y habituales colaboradores, a los que se han añadido para la ocasión, por ejemplo, Furygan y su airbag o el acreditado lubricante Motul.

"En este complicado mundo de la competición para una mujer, pese a los tiempos de imagen que corren, me siento afortunada de contar con el apoyo de tanta gente que confía en mí, de personas y entidades colaboradores que respaldan mis acciones. Lo de Clínica Cres es algo muy especial para un deportista de competición, y de competiciones exigentes como las que practico, trial, enduro o hard enduro. Son increíbles los tiempos y garantías de recuperación que puedo manejar desde que me tratan los profesionales de Clínicas Cres. También contar con la confianza y experiencia en rallys de XRaids Experience", ha dicho Gómez.

"En muy poco tiempo me he tenido que adaptar a la moto más pesada que he llevado hasta ahora, a trazar sobre arena —ya disfruté en las dunas del reciente Rally de Marruecos— y, especialmente, a estudiar y aplicar en los conocimientos del libro de ruta. Desde luego que, viniendo del trial, del enduro y del hard enduro tienes base para acometer un gran rally, aunque sea una modalidad radicalmente distinta", ha añadido.

Envidiable palmarés

El colofón del acto se produjo cuando Juan Hernández, el primer madrileño motociclista que afrontó el Dakar y que llegó a lo más alto en la categoría de motos de serie, le dio la alternativa a la primera paisana que lo hará al manillar. Hernández le quiso dar algún que otro consejo: "¡Ojo con seguir las roderas, que pueden tener doble sentido!". También el que fuera director adjunto del Rally en motos, el madrileño Enrique Hernández, ha querido apoyar la participación de Sandra en el Dakar, realizándole oportunas recomendaciones.

La polifacética piloto de Cercedilla (Madrid) iniciará la que será su vigésima temporada en alta competición, decimosexta en ámbito internacional pese a sus 28 años de edad, el próximo 1 de enero en el Dakar. Un raid al que acude tras haber sido seis veces campeona del mundo de trial por naciones, subcampeona individual, tres veces medallista mundial de enduro por equipos, ganadora de la Copa del Mundo de Súper Enduro, de un cetro de enduro-cross en Estados Unidos y de otras tres medallas en los X Games.