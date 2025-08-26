Un cromo único de Michael Jordan y Kobe Bryant alcanza una cifra récord en su venta

Rompiendo récords entre tarjetas coleccionables. Un cromo con la firma de Michael Jordan y Kobe Bryant alcanzó un precio de venta récord, 12.932.000 dólares, unos 11 millones de euros, en la subasta realizada el pasado sábado por Heritage Auctions. La serie Dual NBA Logo Autographs, de la que deriva este ejemplar, se desarrolló entre 2004 y 2009 y se produjo en ediciones limitadas de una sola unidad, aunque los jugadores a menudo aparecían en múltiples parejas diferentes.

La firma de Bryant aparece junto al logotipo clásico de la NBA con sus colores blanco, rojo y azul. En cambio, el de Jordan está sobre el dorado que recuerda el anillo logrado por el jugador de los Bulls en la temporada 1996-97. En el reverso se constata la veracidad de la pieza: "Las firmas fueron realizadas en presencia de un representante de la empresa o enviadas por los deportistas mencionados, y su autenticidad ha sido certificada por ellos. Esperamos que disfrute de esta pieza de la historia del baloncesto".

Chris Ivy, director de subastas deportivas de Heritage, apuntó a la exclusividad de este cromo deportivo y aseguró en ESPN que "los coleccionistas de baloncesto modernos siempre lo han considerado un santo grial". "El precio estimado antes de la subasta superaba los 6 millones de dólares", afirmó Ivy, aunque el comprador anónimo terminó doblando esa cifra.

🚨New record 🚨 The only copy that will ever exist of an extraordinary card featuring images, NBA uniform logos, and signatures from two of the greatest players of all time broke the records for the highest price ever paid for a card Saturday in @Heritage_Sport Summer Platinum… pic.twitter.com/uvXCeEGLwW — Heritage Auctions (@HeritageAuction) August 24, 2025

Otros objetos deportivos valiosos

El mayor precio pagado hasta el momento por un cromo de baloncesto en una subasta pública era de 3,1 millones. Ocurrió en 2022 con una tarjeta de Luka Doncic como jugador de los Dallas Mavericks. Fue la única de la serie National Treasures Rookie Patch Autographs (RPA) de Panini.

Fuera de las canchas, un cromo de béisbol del histórico jugador de los Yankees de Nueva York Micke Mantle, correspondiente al año 1953, se vendió por 12.600.000 dólares, por encima de los 10 millones de euros, en agosto de 2022. En cuanto al artículo deportivo más caro, se encuentra la camiseta de Babe Ruth — considerado uno de los mejores jugadores de béisbol de todos los tiempos — de la Serie Mundial de 1932. Se vendió por 24,12 millones de dólares, unos 20,6 millones de euros, en 2024.