Amargo récord de Curry: 48 puntos para superar a Jordan en una nueva derrota de los Warriors

Stephen Curry protagonizó una de las actuaciones individuales más impactantes de la temporada al anotar 48 puntos, incluidos 12 triples, pero su exhibición no fue suficiente para evitar la derrota de los Golden State Warriors por 136-131 ante los Portland Trail Blazers. A sus 37 años, el base volvió a demostrar por qué es considerado el mejor tirador de la historia, aunque el resultado final convirtió su noche en un ejercicio de contraste entre el brillo personal y las dificultades colectivas de su equipo.

Curry firmó sus 48 puntos en solo 35 minutos, con un sobresaliente 16 de 26 en tiros de campo y un 12 de 19 desde la línea de tres puntos, un 63,2 %. Con esta actuación, superó a Michael Jordan como el jugador con más partidos de 40 puntos después de cumplir los 30 años, alcanzando los 45 encuentros. Un nuevo hito que refuerza su legado en la NBA.

Pese a su recital ofensivo, Curry no pudo decidir el partido en los instantes finales. El motivo es que, en los últimos cuatro ataques de los Warriors, con el marcador en juego, encadenó un triple fallado, una bandeja errada, una pérdida de balón y otro triple fallido. Además, Toumani Camara forzó una pérdida clave del base a 15 segundos del final, y Shaedon Sharpe sentenció desde la línea de tiros libres para sellar el triunfo local.

En general, el encuentro fue extremadamente igualado, con hasta 20 alternancias en el marcador y 14 empates. Ambos equipos firmaron porcentajes prácticamente idénticos desde el campo, con un 50,6 %, y una elevada eficacia desde el triple: Golden State anotó 24 de 47 lanzamientos exteriores y Portland 20 de 39, un 51,3 %.

Steph Curry dazzled as only Steph Curry can, despite the Warriors loss. 🍳 48 PTS

🍳 3 STL

🍳 12 3PM He passes Michael Jordan for the most 40-PT games after turning 30 (45) in NBA HISTORY 🤯 pic.twitter.com/rbD8KISfWi — NBA (@NBA) December 15, 2025

Sharpe, Grant y Avdija sostienen a Portland

Portland encontró en Shaedon Sharpe y Jerami Grant a sus grandes referentes ofensivos. Ambos terminaron con 35 puntos, con Grant anotando siete triples y Sharpe cinco. Deni Avdija completó una actuación muy completa con 26 puntos, ocho asistencias y siete rebotes, siendo clave en los minutos decisivos.

El undécimo triple de Curry colocó a los Warriors por delante 124-121 con poco más de tres minutos por jugar, y poco después amplió la ventaja a cinco puntos. Sin embargo, Grant y Avdija respondieron con un triple y una jugada de tres puntos que devolvieron la iniciativa a Portland. Curry volvió a adelantar a los suyos con su duodécimo triple, pero Grant respondió de nuevo y los Blazers ya no dejaron escapar el partido.

Los Warriors, en dinámica negativa

Jimmy Butler III aportó 16 puntos, siete rebotes y tres robos para Golden State, mientras que Draymond Green sumó 14 puntos, ocho rebotes y siete asistencias, aunque fue protagonista negativo con ocho de las 18 pérdidas del equipo. Los Warriors acumulan ocho derrotas en sus últimos 12 partidos y presentan un balance de 13-14, reflejo de su irregularidad pese al nivel de su estrella.

Stephen Curry, que regresó recientemente tras perderse cinco partidos por una lesión en el cuádriceps, promedia 43,5 puntos en los últimos dos encuentros y ha anotado 18 triples en ese tramo, evidenciando su impacto inmediato pese a los resultados adversos.