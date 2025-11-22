Jeremy Gohier, el niño de 14 años y 2,29 metros que asombra al mundo: "Me gustaría desaparecer"

Jeremy Gohier no para de crecer. En tan solo un año, este chico canadiense de 14 años ha pasado de medir 2,21 a 2,29 metros y se posiciona como una de las promesas del baloncesto canadiense. Según su entrenador Daniel Mulumba, lo que lo diferencia es su ética de trabajo y su competitividad. Su madre ha afirmado que el joven "no quiere llegar a los dos metros y medio".

Gohier es internacional en las categorías inferiores con Canadá y juega en la Nobel Elite del país. Durante este verano, el joven participó en el Americup U16, a pesar de ser dos años más pequeño que el resto de participantes. En dicho torneo, tuvo medias de 2,5 puntos, 4,3 rebotes, 0,5 tapones y 4,8 de valoración en 10,6 minutos.

One minute straight of 7'4" 15-year-old Jérémy Gohier using size to his advantage 🤯 pic.twitter.com/n1ekSIrIdI — BallerTV (@BallerTV) November 20, 2025

Con su altura, 2,29 metros, en estos momentos se situaría como el jugador más alto de la NBA, pues Zach Edey, pívot de los Grizzlies, y Victor Wembanyama, pívot de los Spurs, están en los 2,24. Además, solo dos centímetros le separan del récord que ostentan Manute Bol y Gheorghe Muresan con 2,31 metros.

Desde lo alto

Desde muy pequeño, Jeremy Gohier sobresalía sobre el resto de niños de su edad. Con apenas dos años y medio ya medía 1,20 metros y con nueve, alcanzaba el metro setenta. A pesar de estos números, los diferentes estudios realizados han descartado que el jugador padezca gigantismo.

Para la vida cotidiana, su altura no suele ser tan beneficiosa. Además de tener que hacerse la ropa a medida, se siente constantemente observado, según recoge MARCA: "Siempre que camino por algún sitio, todo el mundo me mira. A veces querría medir 1,50. Me gustaría desaparecer, pero prefiero medir lo que mido y jugar al baloncesto". Entre sus ídolos se encuentran Giannis Antetokounmpo y Nikola Jokic.