La NBA alucina con la nueva perla española: jugadón defensivo de Hugo González

Los Boston Celtics del español Hugo González, los Miami Heat del mexicano Jaime Jáquez y los Houston Rockets de Kevin Durant comenzaron este jueves su 2026 con tres triunfos a domicilio contra Sacramento Kings, Detroit Pistons y Brooklyn Nets, respectivamente.

El español dejó una de las jugadas defensivas de esta temporada:

Fíjate en la secuencia de Hugo González 🔍☘️ De esperar abierto en la esquina en campo ofensivo a evitar 2 puntos del rival bajo su propio aro. Entrega total. pic.twitter.com/rqsn79zgeF — NBASpain (@NBAspain) January 2, 2026

Además, Kawhi Leonard abrió el nuevo año de forma estelar, al anotar 45 puntos en el 118-101 de Los Ángeles Clippers contra los Utah Jazz. El ex de los Toronto Raptors había metido 55 puntos el pasado domingo contra los Detroit Pistons y llevó de la mano unos Clippers que se relanzaron en esta temporada con una racha de seis triunfos consecutivos.

Leonard acabó el duelo con los Jazz con 45 puntos (16 de 29 en tiros y 6 triples) y siete rebotes, apoyado por 20 puntos de James Harden. Hugo González, elegido con el número 28 absoluto por los Celtics en el último draft, arrancó 2026 con tres puntos, seis rebotes, una asistencia y un robo en el triunfo 120-106 de los Celtics en su visita a los Kings.

El madrileño, de 19 años, acabó con un brillante +20 de 'plus-minus', la mejor marca del equipo de Joe Mazzulla. Tomó dos tiros en California, conectó un triple y falló una entrada en el cuarto período.