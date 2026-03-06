LeBron James fulmina el mítico récord de tiros de campo de Abdul-Jabbar

La historia de la NBA se resume, cada vez más, en los registros de un solo hombre. LeBron James, que ya ostentaba el título de máximo anotador histórico (contando el valor de los tiros libres), ha derribado esta noche la última frontera del acierto puro: la del número de canastas de campo anotadas. Con un lanzamiento en suspensión marca de la casa ante los Denver Nuggets, James alcanzó los 15.838 encestes, superando los 15.837 que Kareem Abdul-Jabbar dejó como legado hace casi cuatro décadas.

El 'Born to Run' del baloncesto

Antes del encuentro, el entrenador de los Lakers, JJ Redick, comparó la carrera de su pupilo con la trayectoria de Bruce Springsteen. "Tiene juventud, energía, evolución como cantautor y, al final, una colección de grandes éxitos que es una locura", afirmó Redick. Y es que, a sus 41 años y en su temporada número 23, LeBron no solo juega por inercia; compite al más alto nivel. Ante los Nuggets, firmó 16 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias en 34 minutos, dejando para la galería una bandeja con giro invertido que recordó a sus mejores años en Miami o Cleveland.

King. The most field goals made in NBA regular season HISTORY 👑 pic.twitter.com/KmyOW9msll — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 6, 2026

Una hazaña sin premio colectivo

Sin embargo, el hito histórico tuvo un sabor agridulce. Los Lakers cayeron derrotados 120-113 ante unos Nuggets liderados por un inconmensurable Nikola Jokic (28 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias). La tensión del partido llegó al límite cuando James dio el susto al lastimarse el codo izquierdo en una entrada a canasta a falta de cuatro minutos. Pese al dolor, el Rey regresó a la pista para intentar una remontada que finalmente no cristalizó ante el empuje de Jamal Murray y la solvencia de Denver.

El ocaso de los mitos de Jabbar

Durante 37 años, el registro de Abdul-Jabbar parecía una montaña inescalable. Nombres de la talla de Karl Malone, Michael Jordan o Kobe Bryant se retiraron sin haber puesto siquiera en peligro el liderato del pívot de los Lakers. LeBron, sin embargo, ha hecho de lo imposible una rutina.

Tras haberle arrebatado el récord de puntos totales en febrero de 2023, James ahora le quita la corona de los tiros de campo. Con un promedio histórico de más de 10 canastas por partido, el '23' de los Lakers sigue estirando un catálogo que, como el de The Boss, parece no tener un final a la vista. La derrota en Denver deja a los angelinos con un balance de 37-25, pero la noche siempre será recordada por el momento en que LeBron James volvió a ser, más que nunca, el dueño absoluto de la estadística en el baloncesto mundial.