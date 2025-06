Pelotazo polémico: ¿debió ser descalificado el rival de Carlos Alcaraz en semifinales de Roland Garros?

Hace unos años en el US Open 2020, Novak Djokovic lanzó una pelota sin querer al fondo de la pista con tan mala suerte de que le dio en la cara a una de las jueces de línea. La decisión fue la de descalificar al serbio. Ahora, cinco años después, Lorenzo Musetti cometió un error parecido en Roland Garros y no fue descalificado.

Esta fue la jugada:

¿Debió haber sido descalificado Musetti por esto? El italiano golpeó con el pie una pelota y le dio en el pecho a la juez de línea. Solo recibió un warning, probablemente porque no fue fuerte y no le dio en la cara, pero se la jugó al máximo. pic.twitter.com/5cc8pA1xUS — José Morón (@jmgmoron) June 3, 2025

Durante el partido ante Frances Tiafoe, Musetti lanzó la pelota y le dio en el pecho a la jueza. Para el colegiado, al no darle en la cara, no fue descalificación sino warning. El mundo del tenis debate ahora si hubo trato de favor hacia el italiano al no sancionarle con la misma dureza con la que se castigó a Novak.

Musetti, rival de Carlos Alcaraz en semis, habló de esta jugada ante los medios. Pensó que lo expulsaban del torneo:

"Sí, fue una coincidencia muy desafortunada. La verdad es que estaba un poco asustado, porque no quería hacerle daño a nadie, claro. Así que fui inmediatamente a la jueza de línea y, por supuesto, le dije: ‘Lo siento, me disculpo con todos’. Estuvo bien que me dieran un warning, pero creo que el árbitro vio que no había ninguna intención y, por eso, simplemente, me dejó continuar", comentó Lorenzo que finalmente jugará las semis el viernes.